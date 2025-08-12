ارتفاع كميات الإنتاج الصناعي بنسبة 1.80% في النصف الأول

12:26 م

الوكيل الإخباري- بلغ الرقم القياسي العام لكميات الإنتاج الصناعي في النصف الأول من العام الحالي، ما مقداره 87.77 نقطة مئوية، مقابل 86.21 نقطة لنفس الفترة من العام الماضي، بارتفاع نسبته 1.80 بالمئة.





ولدى مقارنة الرقم القياسي التراكمي للنصف الأول من العام الحالي مع نفس الفترة من 2024، فقد ارتفعت كميات إنتاج قطاع الصناعات التحويلية بنسبة 1.92 بالمئة، وكميات إنتاج الكهرباء بنسبة 3.04 بالمئة، في حين انخفضت كميات إنتاج قطاع الصناعات الاستخراجية بنسبة 2.47 بالمئة.



وبحسب التقرير الشهري لدائرة الإحصاءات العامة، الصادر اليوم الثلاثاء، بلغ الرقم القياسي لِحزيران الماضي ما مقداره 90.07 نقطة مئوية، مقابل 89.69 نقطة لنفس الشهر من العام الماضي، بارتفاع نسبته 0.43 بالمئة.



وعلى نطاق التغير الشهري، ارتفع الرقم القياسي العام لكميات الإنتاج الصناعي لحزيران الماضي، مقارنة مع نفس الشهر من 2024، نتيجة لارتفاع كميات إنتاج قطاع الصناعات التحويلية بنسبة 0.97 بالمئة، وكميات إنتاج قطاع الصناعات الاستخراجية بنسبة 2.68 بالمئة، في حين انخفضت كميات إنتاج قطاع الكهرباء بنسبة 9.30 بالمئة.



وسجّل الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي لحزيران الماضي ما مقداره 90.07 نقطة مئوية، مقابل 88.04 نقطة مقارنة مع أيار الذي سبقه من نفس العام، بارتفاع نسبته 2.31 بالمئة.