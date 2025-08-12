ارتفاع كميات الإنتاج الصناعي بنسبة 1.80% في النصف الأول

ولدى مقارنة الرقم القياسي التراكمي للنصف الأول من العام الحالي مع نفس الفترة من 2024، فقد ارتفعت كميات إنتاج قطاع الصناعات التحويلية بنسبة 1.92 بالمئة، وكميات إنتاج الكهرباء بنسبة 3.04 بالمئة، في حين انخفضت كميات إنتاج قطاع الصناعات الاستخراجية بنسبة 2.47 بالمئة.
وبحسب التقرير الشهري لدائرة الإحصاءات العامة، الصادر اليوم الثلاثاء، بلغ الرقم القياسي لِحزيران الماضي ما مقداره 90.07 نقطة مئوية، مقابل 89.69 نقطة لنفس الشهر من العام الماضي، بارتفاع نسبته 0.43 بالمئة.
وعلى نطاق التغير الشهري، ارتفع الرقم القياسي العام لكميات الإنتاج الصناعي لحزيران الماضي، مقارنة مع نفس الشهر من 2024، نتيجة لارتفاع كميات إنتاج قطاع الصناعات التحويلية بنسبة 0.97 بالمئة، وكميات إنتاج قطاع الصناعات الاستخراجية بنسبة 2.68 بالمئة، في حين انخفضت كميات إنتاج قطاع الكهرباء بنسبة 9.30 بالمئة.
وسجّل الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي لحزيران الماضي ما مقداره 90.07 نقطة مئوية، مقابل 88.04 نقطة مقارنة مع أيار الذي سبقه من نفس العام، بارتفاع نسبته 2.31 بالمئة.
-
أخبار متعلقة
-
ارتفاع ملحوظ على أسعار الذهب في الاردن الثلاثاء
-
17.3 ألف شيك مرتجع الشهر الماضي بقيمة 109 مليون دينار
-
البنك المركزي يطرح سندات خزينة بقيمة 150 مليون دينار
-
85.97 مليون عملية دفع عبر (كليك) بـ 10.75 مليارات دينار منذ مطلع العام
-
الزرقاء.. بحث التعاون بين غرفة التجارة والبلدية
-
انخفاض كبير.. هكذا أصبحت أسعار الذهب محليا بالتسعيرة الثانية
-
شراكات واعدة بين قطاع المحيكات ومجموعة المصباح السعودية
-
انخفاض ملحوظ على أسعار الذهب في الأردن الاثنين