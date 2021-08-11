تعرف على أسباب صداع الرأس

الوكيل الإخباري - إذا كان الصداع يأتيك كثيرا، فيجب عليك الاحتفاظ بدفتر يوميات تسجل عليه ملاحظات، مثل وقت حدوثه وحجم الألم ومدة استمراره، بالإضافة إلى ما كنت تفعله قبل بدء الصداع هناك مجموعة من الأسباب المحتملة، ولتخفيف بعض أنواع آلام الصداع، علينا معرفة الأسباب والتدابير.

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الاسباب :

1 - حركة الرأس المفاجئة

إذا سمعت فجأة صراخ أحدهم، فسرعان ما يلتوي رأسك باتجاه الصوت، بعد لحظات، كل شيء يبدو على ما يرام. الشخص الذي صرخ كان سعيدا فقط لأنه صادف صديقا قديما، لكنك تشعر فجأة بألم حاد وخدوش حول عينك اليسرى.



2 - قضاء وقت طويل أمام الشاشة

في هذا العصر الرقمي، نحن جميعًا مذنبون بقضاء الكثير من الوقت في التحديق في الشاشات يمكن أن تؤثر الرسائل النصية أو رسائل البريد الإلكتروني أو الكتب الإلكترونية أو حتى مجرد اللعب المكثف لألعاب الفيديو في أعيننا.



3 - التهاب المفاصل

عادة عندما نفكر في التهاب المفاصل، نتخيل شخصًا يعاني من ألم في اليدين، لكن هذا الالتهاب يمكن أن يحدث في أنحاء متفرقة من الجسم، مثل أعلى العمود الفقري، فيسبب الصداع.



4 - تناول المسكنات

عندما يصيبنا الصداع، فإن أول ما يخطر ببالنا هو: كيف أتخلص من هذا الشيء فهو ليس مزعجا فحسب بل يمكنه أيضًا أن يقطع يومك ويتداخل مع عملك وحياتك الاجتماعية لذلك قد يبدو الحل السريع مثل تناول مسكن

للألم حلاً جيدًا لكن، مع الأسف، هناك نوع من الصداع ينتج عن هذه الأدوية.

5 - منتجات الألبان

هل الطعام حقا يسبب الصداع؟ الجواب معقد بعض الشيء. عادة، يُجري المجتمع العلمي دراسات مضبوطة لتحديد ما إذا كان الشيء حقيقة أم خيالا. ومع ذلك، كما توضح عيادة كليفلاند، فإن الصلات المحتملة بين الأطعمة والصداع لا تأتي من البحث الرسمي بل تأتي مباشرة من المرضى. فبعض الناس يصابون بالصداع بعد تناول طعام معين.



6 - الكافيين

عندما يتعلق الأمر بالصداع، فإن الكافيين هو سلاح ذو حدين. نعم، صحيح أن بعض المسكنات المستخدمة لعلاج الصداع تحتوي على مادة الكافيين، لأنه يجعل الدواء يعمل بشكل أسرع. ومع ذلك، فإن الكثير من الكافيين يمكن أن يصيبك بالصداع.



7 - الجفاف

إذا وضعت حبة عنب حمراء في الشمس، فسوف تذبل في النهاية وتتحول إلى زبيب وإذا قارنت هذا الزبيب بعنب أحمر آخر، فسيكون أصغر بشكل ملحوظ لأنه لم يعد يحتوي على عصير فيه الآن، ضع هذه الصورة في الاعتبار وأنت تقرأ عن الجفاف والصداع.

المصدر - لبنان 24