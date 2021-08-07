الوكيل الإخباري - يصاب الأطفال بنفس أنواع الصداع التي تصيب الكبار، لكن قد تختلف أعراضهم عن أعراض الكبار. على سبيل المثال، يبدأ الصداع النصفي عادةً لدى الشخص البالغ في الصباح، أما الطفل فمن المرجح أن يُصاب به في آخر فترة ما بعد الظهر. كذلك قد يستمر ألم الصداع النصفي عند الأطفال لأقل من أربع ساعات، بينما عند البالغين يستمر الصداع النصفي على الأقل لمدة خمس ساعات.

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* أسباب حدوث الصداع لدى الأطفال

1- العدوى وأشهرها نزلات البرد والإنفلونزا وعدوى الأذن والجيوب الأنفية، هي أكثر أسباب الصداع شيوعًا عند الأطفال. لكن، هناك عدوى أكثر خطورة، كالتهاب السحايا أو التهاب الدماغ، يمكنها أن تسبب الصداع كذلك؛ لكنها عادةً ما تكون مصحوبة بعلامات وأعراض أخرى، مثل الحمى وتيبّس الرقبة.

2- إصابات الرأس، وعليك طلب الرعاية الطبية الفورية إذا سقط طفلك بقوة على رأسه أو إذا تعرّض لضربة قوية في الرأس.

3- الضغط النفسي والقلق الناتج ربما عن مشكلات مع الأقران أو المدرّسين أو الوالدين، يمكن أن يؤدي دورًا في صداع الأطفال.

4- يميل الصداع، خاصةً الصداع النصفي، لأن يكون وراثيًا.

5- الأطعمة والمشروبات الغنية بالمواد الحافظة والمشروبات الحاوية على الكافيين.

6- أمراض الدماغ، كالالتهاب والأورام والخراج أو النزف.

المصدر - صحتك