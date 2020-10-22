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الخميس، 22-10-2020 10:28 ص

تعرف على الأعراض الشائعة لحساسية الشمس!

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الوكيل الاخباري - يعاني بعض الأشخاص من حالة يطلق عليها "حساسية الشمس" ويعني هذا أنهم يصابون ببعض الأعراض التي تنتج عن التعرض لبعض الوقت لأشعة الشمس المباشرة.

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ومن الممكن أن تشمل هذه الأعراض احمرار الجلد وظهور الطفح والبقع عليه وهو ما يترافق أحياناً مع الحكة ويظهر هذا بعد مرور ساعات أو أيام على التعرض لأشعة الشمس.

 

إليك طريقة العلاج باتباع النصائح التالية:
- استخدام بعض أنواع الكريمات التي تساعد على تهدئة البشرة والحد من الالتهابات.


- تطبيق كمية كافية من كريم الوقاية من أشعة الشمس قبل التعرض لها وتكرار ذلك مرات عدة في حال كان هذا التعرض ضرورياً لوقت طويل.


- تجنب السير أو العمل في الأوقات المشمسة وخصوصاً في الفترة التي تمتد بين الساعة 11 صباحاً و 3 أو 4 من بعد الظهر.

- يجب أيضاً الحرص على ارتداء ملابس قطنية في أيام الحر لأنها تساعد على الحد من تأثير الأشعة على الجلد على عكس تلك الداكنة.

 

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