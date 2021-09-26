تعرف على فوائد قشر البصل

الوكيل الإخباري - البصل من الخضروات التي تحتفظ في قشورها بكميات كبيرة من المغذيات التي تعود بالفائدة الصحية والجمالية، وهذه القشور تتفوق على البصل الذي يؤكل من حيث خصائصها المضادّة للأكسدة، حيث إنها تحتوي على مادة كيرسيتين الفلافونويدية النباتية أضعاف المقدار الموجود في البصل.

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"إنّ مضادات الأكسدة تعمل على حماية الجسم من الجذور الحرّة والتلف الذي تحدثه بشكل تراكمي في الجسم، حيث ترتبط الجذور الحرّة بالأمراض المزمنة، كالسرطان، والسكري، والأمراض التنكسية العصبية كالزهايمر والباركنسون، بالإضافة إلى كونها أساس تطوّر علامات الشيخوخة وتسريعها.

للاستفادة من المادة المضادّة للأكسدة في قشور البصل، ينصح بشرب مغلي القشور أو شوربة قشور البصل، وفي حال لم تُستسيغي طعمها كثيراً، فبالإمكان إضافتها إلى الطبخات".

مكوّنات غذائية مذهلة في قشر البصل



وتضيف الاختصاصية فاتن فواز "يتم التخلص من أكثر من 500000 طن من نفايات البصل في الاتحاد الأوروبي كل عام. ومع ذلك، يقول العلماء إن هذا يمكن أن يكون له استخدام كمكوّنات غذائية. الجلد البني والطبقات الخارجية غنية بالألياف والفلافونويدات، بينما تحتوي البصيلات المهملة على مركّبات كبريتية وفركتان؛ وجميع هذه المواد مفيدة للصحة.

وتؤكد الأبحاث الحديثة أنّ القشرة الخارجية للبصل توفر مصدرًا غنيًا بشكل استثنائي بالمركّبات النباتية التي تسمى فلافونويدز، وخصوصاً المركّب المضادّ للأكسدة والمضادّ للالتهابات، وهو الكيرسيتين.

يخضع الكيرسيتين للدراسة كعامل لخفض الكولسترول الضارّ وضغط الدم، ومحاربة الحساسية، وتقليل الالتهابات، وتعزيز نمو العضلات ووظائفها، وعلاج الاكتئاب، وبعض أشكال السرطان وحالات أخرى. وبسبب مضادات الأكسدة هذه، يُعتقد أن قشور البصل مفيدة لصحة الجسم بشكل عام.

كيفية استخدام قشر للحصول على أكبر فائدة؟

تجيب الاختصاصية فواز على هذا السؤال قائلة: "نقترح عدم تناول قشر البصل نيئًا، لأنَّ طعمه قد يكون سيئًا. من الأفضل صنع الشاي منه أو وضعه في الطبخ لاستخراج الكيرسيتين والمركّبات النباتية المفيدة التي يحتويها قشر البصل. قومي بإلقاء بصلة كاملة أو اثنتين بوعاء الطبخ ويمكنك التخلص من القشرة بعد أن يغلي. لا تنسي غسلها قبل إلقائها، حتى تتأكدي أنها نظيفة".

المصدر - سيدتي