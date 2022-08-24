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الأربعاء، 24-08-2022 02:17 م

تعرف على فوائد قشر الخيار

قشر-الخيار


الوكيل الإخباري - بينما يعد الخيار من الأطعمة الصحية للغاية والتي ينصح بتناولها يوميا تتفاوت طريقة أكله وتحضيره بين الناس، مما قد يقلل الاستفادة من فوائده الجمة على الصحة.

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وفي هذا الشأن، تشير مجلة "فرويندين" (Freundin) الألمانية إلى أن هناك 5 أسباب تدفع الشخص لتناول الخيار بقشوره، وهي:

 

الفيتامينات
الخيار غني بالفيتامينات التي توجد بشكل أساسي في قشوره، لذلك يفضل تناوله بقشوره بشكل يومي.

 

صحة القلب
يعتبر الخيار من الأطعمة الجيدة جدا لصحة القلب، إذ يقلل البوتاسيوم الموجود في قشوره بشكل خاص ارتفاع ضغط الدم.

صحة الجهاز الهضمي
تساعد قشور الخيار على صحة الجهاز الهضمي، إذ يحتوي على البكتين وهي ألياف قابلة للذوبان توجد في قشوره وتسهل حركة الأمعاء.

 

مظهر شاب
يساعد تناول الخيار في الحفاظ على مظهر شاب لفترة طويلة، حيث تعمل مضادات الأكسدة الطبيعية الموجودة في قشوره على إبطاء عملية الشيخوخة في جسم الإنسان.

 

إنقاص الوزن
يساعد الخيار على الشعور بالشبع، وبالتالي فهو مثالي لمن يريد التخلص من الوزن الزائد. 

 

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