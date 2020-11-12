الخميس 12-11-2020
الوكيل الاخباري

الصحة: اللهم ارحمنا الآن

النتائج النهائية للكوتا النسائية في الانتخابات النيابية

إحالة متهجمين على احدى المدارس في الرمثا للمدعي العام

تعرف على الحظر الذكي الذي قد تلجأ اليه الحكومة

النتائج النهائية لانتخابات محافظة العقبة

الكلالدة: 64 قضية تم تحويلها للقضاء 13 منهم في يوم الاقتراع

النتائج النهائية للانتخابات النيابية في معان

النتائج النهائية للانتخابات في البادية الشمالية

النتائج النهائية لانتخابات مجلس النواب في الكرك

النتائج النهائية للانتخابات في محافظة البلقاء




الخميس، 12-11-2020 01:16 م

تعرف عليها.. أطعمة تفيد في علاج مشاكل القولون

47-103959-irritable-bowel-syndrome-causes-treatments_700x400


الوكيل الإخباري _ يعد القولون العصبي من اكثر المشاكل التي يعاني منها الكثير من الاشخاص ، وهو عبارة عن اضطراب مزعج يسبب آلاماً في الجهاز الهضمي، يعقبها الشعور بالانتفاخ.

اضافة اعلان

ويحرص مرضى القولون العصبي على اختيار الأطعمة الصحية بدقة خاصة في تلك الأوقات التي يشتد فيها آلام القولون، وهناك مجموعة من الأطعمة الصحية التي تحد من مشاكل القولون العصبي، ابرزها :

 

- منتجات الألبان

- الخضراوات

- الفاكهة


- الأطعمة الخالية من الغلوتين


- المشروبات العشبية 

 

المصدر : الامارت نيوز 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة




 




 

 


 

إقرأ ايضا
5201914135550321026075

أخطاء صباحية شائعة يمكن أن تدمر يومك

Over-Sweating

علماء: التعرق دون سبب يشير إلى مرض مزمن وخطير

159470458532638200

فوائد مذهلة لتدليك الأذنين يومياً منها خسارة الوزن

620207192126255

4 مأكولات تعمل على ترطيب الجسم مثل الماء

_111912768_whatsubject

فيتامين D الذي يوصف لمرضى كورونا.. فوائده تحمي من أمراض خطيرة جداً

20180925121403169

لن تتوقع.. هذا ما يحدث للجسم عند تناول الكمون قبل النوم