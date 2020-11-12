تعرف عليها.. أطعمة تفيد في علاج مشاكل القولون

الوكيل الإخباري _ يعد القولون العصبي من اكثر المشاكل التي يعاني منها الكثير من الاشخاص ، وهو عبارة عن اضطراب مزعج يسبب آلاماً في الجهاز الهضمي، يعقبها الشعور بالانتفاخ.

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ويحرص مرضى القولون العصبي على اختيار الأطعمة الصحية بدقة خاصة في تلك الأوقات التي يشتد فيها آلام القولون، وهناك مجموعة من الأطعمة الصحية التي تحد من مشاكل القولون العصبي، ابرزها :

- منتجات الألبان



- الخضراوات



- الفاكهة



- الأطعمة الخالية من الغلوتين



- المشروبات العشبية



المصدر : الامارت نيوز

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