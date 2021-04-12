تغير شكل الأظافر قد يكشف هذه الأمراض!

الوكيل الاخباري - أشارت طبيبة الجلد في جامعة نورث ويسترن في ألينويز في الولايات المتحدة الأميركية، إيمي ديريك، إلى أنه يمكن الأظافر أن تكشف الكثير من أسرار الصحة. وذكرت في هذا السياق العديد من الأمثلة.

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- الأظافر التي تظهر عليها الخطوط الأفقية يمكن أن تعني الشعور بالتوتر الدائم أو المعاناة من بعض الاضطرابات الغذائية.



- تحول لون الأظافر إلى شديد البياض يمكن أن يعني حدوث خلل في عمل الكليتين والكبد.



- ظهور القشرة على صفحة الأظافر من الممكن أن يدل على نقص في مادة الحديد الذي قد يكشف بدوره مشكلة أكثر حدة.



ولفتت الطبيبة إلى أن التغييرات التي تطرأ على شكل الأظافر لا تعني فقط في بعض الأحيان الاستخدام المفرط لطلاء الأظافر، بل من الممكن أن تشير إلى المعاناة من مشكلة صحية حقيقية. ولفتت إلى أنه يمكن علاج المشكلة غالباً من خلال طرق العناية المعروفة.



وفي المقابل أضافت أن عدم نجاح هذه الطرق في تقديم النتيجة المطلوبة يعني انه يجب البحث عن السبب الحقيقي واستشارة الطبيب.

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