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الإثنين، 22-03-2021 02:32 م

ما هو المعدل المثالي لسكر الدم على مدار اليوم؟

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الوكيل الاخباري - سلّط تقرير طبي الضوء على المعدل المثالي لسكر الدم في الجسم على مدار اليوم بما في ذلك قبل الوجبات وبعدها.

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وأكد موقع "ميديكال نيوز توداي" الطبي المتخصص على أن معرفة المستويات المثالية للسكر في الدم قبل تناول الطعام وبعده، يساعد في التحكم في الجلوكوز للحفاظ على المستويات ضمن المعدل الطبيعي.


وقال الموقع إن الأطباء عادة ما يستخدمون مخططات سكر الدم لتحديد الأهداف المراد الوصول إليها ومراقبة خطط علاج مرض السكري.

 

وأشار إلى أن المعدل المثالي للسكر في الدم يعتمد على الوقت الذي تجرى فيه مراقبة جلوكوز الدم في اليوم، وكذلك عند تناول الوجبات آخر مرة.


ولفت إلى أن أفضل مستوى للسكر في الدم لغير المصابين بالسكري قبل الوجبات هو أقل من 100 مجم / ديسيلتر.


فيما يعد المعدل المثالي للسكر في الدم بعد تناول الوجبة بساعة إلى ساعتين أقل من 140 مجم / ديسيلتر.


وبالنسبة لمرضى السكري، فإن أفضل معدل للسكر في الدم يكون بحسب التقرير 80-130 مجم / ديسيلتر، وذلك قبل الوجبات.


أما بعد تناول الوجبة بساعة إلى ساعتين فإن أفضل معدل للسكر في الدم لدى مرضى السكري أقل من 180 مجم / ديسيلتر.


وعرض الموقع بعض طرق خفض مستويات السكر في الدم، وبينها الحد من تناول الكربوهيدرات دون الصيام، وزيادة تناول الماء للحفاظ على الترطيب وتخفيف السكر الزائد في الدم، والانخراط في نشاط بدني، مثل المشي بعد الوجبة، لحرق السكر الزائد في الدم، وتناول المزيد من الألياف.

 

سبوتنيك

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