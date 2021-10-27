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الأربعاء، 27-10-2021 10:47 ص

تقرير يعدد أنواع الحلويات المسموح تناولها في نظام فقدان الوزن

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الوكيل الاخباري - يعتبر النظام الغذائي صحيا عند احتوائه على الخضروات والحبوب والأسماك واللحوم قليلة الدسم ومنتجات الألبان والفواكه، بالإضافة إلى نسبة قليلة من السكريات والدهون المشبعة.

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ويؤكد خبراء التغذية أن الحلويات ليست من المحرمات بالمطلق، وخاصة تلك المصنوعة من الفواكه الطبيعية والمكسرات التي تحتوي على الماء والألياف، حسب مانشر موقع "ميديك فوريوم".

ويعتبر مربى البرتقال من الكربوهيدرات الصلبة التي يسمح الخبراء بضمها إلى النظام الغذائي الصحي لفقدان الوزن، لأنه يحتوي على هلام الفاكهة (منتج من عصير الفاكهة والسكر والبكتين والأحماض) الذي يدل مؤشر السكر فيه على نسبة منخفضة من السكر في الدم، كما أنه لا يحتوي على الدهون بل هو غني بالألياف الصحية.

وتفيد الشوكولا المرة، التي تحتوي على نسبة 70% من الكاكاو ونسبة قليلة من السكر، في فقدان الوزن بالإضافة إلى الحفاظ على صحة الأسنان، والتخلص من الجوع، وتحسين المزاج، وتحفيز الدماغ، وتساعد حبوب الكاكاو الغنية بمضادات الأكسدة والمواد المضادة للبكتيريا في الحماية من الشيخوخة والميكروبات الضارة للجسم.


ويستطيع المرء العثور على مجموعة كبيرة ومتنوعة من الحلوى الخالية من السكر أو المصنوعة باستخدام المحليات الطبيعية في الأسواق، ويصف خبراء التغذية عشبة ستيفيا السكرية أنها أفضل بديل طبيعي للسكر، فهي أحلى بكثير من السكر، ولا تحتوي على سعرات حرارية، ولا يمتصها الجسم، كما أنها تقوي جهاز المناعة، مما يؤثر بشكل ممتاز على عمل الأمعاء بسبب الإينولين البريبيوتيك، ويحذر الخبراء من الفركتوز الذي يضاف عادة إلى مثل هذه الحلويات والذي يؤثر بشكل سلبي على صحة الإنسان.


وينصح الخبراء بتناول حلوى المارشميلو المفيد للصحة، فهو يحسن البكتيريا المعوية ويعزز من عملية الهضم، كما أنه رائع لفقدان الوزن، حيث أنه يصنع من السكر الطبيعي مثل البكتين وبياض البيض ومهروس الفاكهة أو التوت كما أنه لا يحتوي على الدهون.

 

 

 

المصدر : سبوتنك

 

 

 

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