نصائح غذائية لمن تجاوز الخمسين عام

الوكيل الإخباري - الحقيقة أنه مع بلوغ سن الخمسين، تبدأ العديد من المشاكل الصحية في الظهور، إذ تشير الإحصاءات إلى أن 9 من كل 10 أشخاص فوق الخمسين مصابون بمرض مزمن، بينما 8 من كل 10 مصابون بأكثر من مرض مزمن واحد، لذا ينبغي معرفة طبيعة المشكلات الصحية التي قد يقابلها الأشخاص مع تقدم العمر من أجل حياة أفضل.

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نحتاج لاتباع نظام غذائي صحي في كل الأوقات والمراحل العمرية، هذا ما ينصح به الأطباء وخبراء التغذية على الدوام وتزداد الحاجة لهذا النظام الصحي والمتوازن مع التقدم بالسن، خصوصاً عند بلوغ سن الخمسين وما يرافقه من مشكلات صحية.



وهذه النصائح الهامة هي الآتية:



1 - تجنب الأطعمة الحارة والدهنية الغنية بالدهون المشبعة التي تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب، أو التقليل منها قدر الإمكان. فيما يساعد تناول وجبات صحية على تعزيز الطاقة وتحسين المظهر والمزاج ما يجعلك أكثر سعادة.

2- إدخال الخضروات والفواكه إلى النظام الغذائي اليومي، وتساعد هذه الأصناف على تقليل خطر الإصابة بمرض الزهايمر المرتبط بالتقدم بالسن، إضافة لأمراض القلب والأوعية الدموية.

3 - تناول الأسماك الغنية بأحماض أوميغا 3 الدهنية لمحاربة مرض الزهايمر وتعزيز صحة القلب والوقاية من أمراض السرطان.

4 - تناول الشاي الأخضر الغني بمضادات الأكسدة، التي تقوم بدور هام في مكافحة الأورام السرطانية والشيخوخة المبكرة وتعزز عمل الذاكرة والتوازن الفكري بعد تجاوز الخمسين عام.

5 - تناول كمية كافية من الكالسيوم للحفاظ على صحة العظام والوقاية من الكسور وهشاشة العظام بعد تجاوز الخمسين عام، خاصة للنساء. ونجد الكالسيوم بشكل خاص في منتجات الحليب والأجبان والتوفو والبروكلي واللوز والفستق.

6 - تناول البروتين من مصادر متعددة، بشرط أن يكون بروتين عالي الجودة ويفضل الإكثار من البروتين النباتي وتقليل البروتين الحيواني قدر الإمكان ويسهم تناول البروتين في الحفاظ على صحة العضلات ، وتحسين الحالة المزاجية، وتقليل مستويات التوتر والإكتئاب فضلاً عن تحسين قدرات التركيز.

7 - الألياف هي عنصر غذائي آخر هام بعد تجاوز الخمسين عام، والمعروف أن الألياف تساعد في تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية والسكري، كما تسهم في المساعدة على إنقاص الوزن وزيادة إشراقة البشرة، والدور الأهم للألياف يتركز في تحسين عملية الهضم التي قد تنخفض مع التقدم السن.



8 - تناول الطعام عندما تكون المعدة فارغة، وليس لمجرد تناول الطعام في أي وقت ومناسبة. إذ أن قدرة الجسم على حرق الدهون والسعرات الحرارية تقل عند تجاوز الخمسين عام عما كانت عليه في سن أصغر. لذا يجب الحفاظ على التمثيل الغذائي لديك نشطاً ومتوازناً طوال اليوم من خلال تناول الطعام في مواعيد محددة وعند الشعور بالجوع وعدم تأجيل الوجبات.



المصدر - هي