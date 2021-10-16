السبت 16-10-2021
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السبت، 16-10-2021 11:49 ص

تقرير يعدد خمسة تأثيرات مفاجئة لأكل السمك

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الوكيل الاخباري - تعتبر الأسماك طعاما منخفض السعرات الحرارية وخاليا من الكربوهيدرات، كما أنها غنية بالأحماض الدهنية المتعددة غير المشبعة الصحية "أوميغا 3".

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ويؤكد اختصاصي التغذية الروسي، داون جاكسون بلانتر، أن السمك هو طعام عادي يحتوي على فوائد غير عادية، وذكر موقع "إيت زيث" خمسة من الآثار الجانبية التي تفيد الجسم عند تناول السمك.

وتوصي جمعية القلب الأمريكية بتناول وجبتين من الأسماك الغنية بأحماض الأوميغا 3 الدهنية أسبوعيا، حيث يرتبط تناول 175 غراما من السمك بانخفاض الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية وتقليل مخاطر الإصابة بالسكتات الدماغية، وينصح الخبراء بتناول مكملات حمض الدوكوساهيكسانويك " DHA" وحمض إيكوسابنتانويك " EPA" الدهنية عند عدم دعم حصص تناول الأسماك الأسبوعية، كما يطيل مكمل زيت السمك أوميغا 3 من عمر مرضى القلب والأوعية الدموية.

تساعد أحماض أوميغا 3S في حماية الدماغ، حيث دلت دراسة أجراها مركز يرفينغ الطبي في نيويورك أن النساء بعمر 70 عاما أظهروا أعلى مستويات أوميغا 3 الدهنية في الدم، كما أظهرت كميات أكبر في المادة البيضاء في الدماغ، التي تحتوي على ملايين الألياف العصبية، والتي عززت الاستجابة المضادة للالتهابات مما ساعد الدماغ على محاربة الضرر الناجم عن الشيخوخة والسموم التي يسببها تلوث الهواء، ويؤكد بلانتر أن تناول الأسماك بانتظام يساعد في زيادة كمية المادة الرمادية في الدماغ والتي ترتبط بذاكرة أقوى وإدراك أفضل.


وكشف مؤلفو دراسة من جامعة جايمس كوك في أستراليا عن نتائج مثيرة للاهتمام عندما تم تحليل عادات الأكل في جزيرتين، تتوفر بإحداهما الوجبات السريعة بينما لا تتوفر بالأخرى ويعتمد سكانها على المأكولات البحرية، وتم تشخيص أعراض الاكتئاب الشديدة لدى من يتناولون الوجبات السريعة بشكل متكرر كما وجدت أدلة تثبت نقص دهون أوميغا 3 الدهنية لديهم، بينما كشفت اختبارات الدم عن مستويات عالية من أحماض أوميغا 3S المكافحة للاكتئاب لدى عشاق المأكولات البحرية.


وفحص بحث منشور في مجلة "طب النوم السريري" أنماط نوم رجال تناولوا أسماك الأطلسي ثلاث مرات في الأسبوع، حيث أفادوا بنوعية نوم وأداء يومي أفضل، وذلك بسبب تأثير أحماض أوميغا 3 الدهنية على إفراز الميلاتونين المعزز للنوم، ولكن يشكك المؤلفون في الدور الذي قد يلعبه فيتامين "D" في هذه النتيجة.


وبينت دراسة نشرت في مجلة "أرثريتيس كير أند ريسيرش" أن استهلاك الأسماك يقلل من الالتهاب المرتبط بنشاط مرض التهاب المفاصل الروماتويدي".


 

المصدر : سبوتنك

 

 

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