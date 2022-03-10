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الخميس، 10-03-2022 02:33 م

تمارين رياضية سهلة للتغلب على آلام الرقبة والكتفين

التمارين الرياضية تهدف الى استطالة وزيادة تمدد عضلات الرقبة وتقويتها


الوكيل الإخباري - 3 تمارين رياضية سهلة للتغلب على آلام الرقبة والكتفين حيث تعتبر آلام الرقبة من أكثر أنواع الاوجاع شيوعًا ومن أكثر اماكن الجسم تعرضاً للارهاق، نظرًا للأضرار التي تحدث لهذه المنطقة بسبب طول فترة الجلوس أمام الشاشة والاعمال المكتبية، او قيادة السيارة، أو ليلة نوم سيئة وغيرها من الأسباب.

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تمارين رياضية سهلة للتغلب على آلام الرقبة والكتفين


التمرين الاول
إجلسي على الأرض بوضعية القرفصاء وميلي رأسك صوب اليمين والشمال وضعي يديك أيضاً على جانب الرأس عند الإمالة لكل ناحية. حافظي على وضعية رأسك على جهة واحدة حتى تشعري بالشدّ في هذا الموضع من الرقبة.


التمرين الثاني
إستخدمي يديك لتقومي بتمرين عميق لإطالة وترخية الجزء الخلفي من الرقبة والظهر العلوي من الجسم. كما في الوضعية السابقة، إجلسي على الأرض وضعي يديك متشابكتين خلف رأسك واضغطي بلطف نزولا واخفضي رقبتك لأقصى درجة تستطيع أن تتحملها رقبتك.


التمرين الثالث
يساعد التمرين التالي في تحقيق إمتداد عميق لجانبي الرقبة. قفي وباعدي بين قدميك، ثم إمسكي بيدك اليمنى يدك اليسرى وضعيها خلف ظهرك وشدّي الذارعين قليلا بعيداً عن ظهرك.

 

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