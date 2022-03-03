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الخميس، 03-03-2022 03:09 م

تمارين رياضية للنساء لشد البطن باستخدام الكرسي

4 تمارين رياضية للنساء لشد البطن باستخدام الكرسي - صورة رئيسية وصورة اولى


الوكيل الإخباري - 4 تمارين رياضية للنساء لشد البطن باستخدام الكرسي فقط في المنزل أو المكتب وهي طريقة رائعة منخفضة التأثير لدمج الحركة في روتين الحياة اليومي.

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تساهم التمارين الرياضية باستخدام الكرسي في تحقيق هدفك في حرق دهون البطن، كما تستخدم الكرسي للتخفيف من آلام التشنجات والأوجاع، وتفيد في زيادة القوة والمرونة، وتنشيط الدورة الدموية، كما تسّهل الحركة واللياقة. وتُقلل التمارين الرياضية باستخدام الكرسي من خطر السقوط نظرًا لأن تمارين الكرسي ترتكز أساسًا على تحسين الوضعية والتوازن.

 

التمرين الاول
قفي أولاً بمحاذاة الكرسي، ضعي قدمًا على الكرسي، و ارفعي نفسك بالقدم الأخرى صوب الكرسي و اثنيها 90 درجة أمام جسمك، و اتركي القدم الأولى بوضعها على الكرسي. كرّري التمرين مع تبديل القدمين.


التمرين الثاني
ضعي يديك خلفك على طرف الكرسي، ثم ابدئي برفع جسمك حتى تصل المؤخرة لارتفاع الكرسي ومدّي يديك بشكلٍ مستقيم. قومي بزيادة نسبة التحدّي في التمرين وارفعي قدمك اليمنى أو اليسرى واضغطي عليها صوب معدتك، ثم إنزلي تدريجياً حتى تقتربي من الأرض مع ثني الكوعين. كرّري التمرين 20 مرة.


التمرين الثالث
قفي بشكلٍ جانبي، ضعي قدمك اليمنى على الكرسي واشبكي يديك معاً. أرجعي مؤخرتك الى الخلف واخفضي نفسك قليلاً واثني الركبة الثانية على الأرض. في الحركة التالية، إرفعي نفسك مجدداً وقفي بشكلٍ مستقيم ومدّي القدم المثنية ثم إرفعي القدم الثانية على الكرسي عالياً في الهواء مع المحافظة على حركة اليدين. كرّري التمرين 15 مرة لكل قدم.


التمرين الرابع
ضعي يديك على طرف الكرسي ومدّي جسمك الى الخلف وارتكزي على أطراف أصابع قدميك. إرفعي قدمك اليمنى في الهواء وحافظي على الخط المستقيم لجسمك. في الحركة التالية، إنخفضي صوب الكرسي واثني الكوعين ثم إثني القدم اليمنى بدرجة كبيرة ومدّيها جانباً على مستوى كوعك الأيمن واضغطي نزولاً قدر استطاعتك. كرّري التمرين 10 مرات لكل قدم.

 

 

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