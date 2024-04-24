الأربعاء 24-04-2024
الوكيل الاخباري
 

استشهاد فتاة برصاص الاحتلال قرب مدخل بيت عينون شمال الخليل

24_4_2024 .. 100 حفلة زفاف في صالات الأردن

عبابنة: لا يوجد إبرة حساسية في الأردن وما يباع للمواطنين إبرة كرتزون

ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية 4.4 % في 2023

الاحتلال يعتقل 15 فلسطينيا في الضفة الغربية خلال 24 ساعة

عشريني يقتل شقيقه في البقعة

أسماء رؤساء مجالس المحافظات - تحديث مستمر

سلطنة عُمان توقف الابتعاث للجامعات الأردنية الخاصة مؤقتاً

وزير المالية الإسرائيلي يثني على استقالة رئيس شعبة الاستخبارات

جيش الاحتلال الاسرائيلي يقصف جنوب لبنان وحزب الله يرد

الأربعاء، 24-04-2024 11:56 ص

تمرين يتحول إلى ترند... خسارة الوزن في 20 دقيقة فقط

top-11-information-about-importance-sports-health


الوكيل الإخباري - تكثر الدراسات الصحية التي تؤكد أنّ المشي السريع "الهرولة" لمدة 20 دقيقة يومياً يشكل مفتاحاً لخسارة الوزن والتخلص من الدهون الزائدة في الجسم.

وأشارت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية إلى أنّ ما يُسمى بتمرين "10-2-20" تحوّل إلى ترند عبر وسائل التواصل الاجتماعي باعتباره وسيلة قليلة المجهود وكثيرة الفعالية لخسارة نحو 7 كلغ في شهرين.

اضافة اعلان


ويتضمّن التمرين المشي بسرعة 3 كلم في الساعة على جهاز المشي لمدة 20 دقيقة مع انحدار بنسبة 10%، أربع مرات في الأسبوع.


وقد تم اقتراح هذا النظام الرياضي الجديد كبديل للروتين الرياضي 12-3-30، الذي يدعو إلى المشي بسرعة 5 كلم في الساعة، بانحدار 12% على آلة المشي لمدّة 30 دقيقة، حيث يقول الخبراء بأنّ النسخة الجديدة وسيلة أكثر فعالية لإنقاص الوزن.


ونقلت الصحيفة عن تقرير لمدربة لياقة بدنية معتمدة عالمياً تدعى نيكول راوخ وينتر، إشارتها إلى أن ممارسة تمرين 10-2-20 أثناء رفع الأثقال وتناول الأطعمة المغذية يمكن أن يساعدك على خسارة 4.5 من الدهون خلال 6 أسابيع.

الإرهاق يُعيق الرياضة
في حين أن تمرين الـ30 دقيقة قد لا يبدو صعباً في البداية، إلا أنه لا يلاءم جميع الأجسام حسب ديان ديفيس بروكس، أستاذ علم الحركة في جامعة نورث كارولينا.


ولذلك – حسب بروكس - قام الخبراء بإنشاء نسخة أقل تعباً وأكثر سهولة على الشخص العادي إنجازها، بدلاً من مجرد القيام بالتمرين بشكل خاطئ.


وتأكيداً لكلام بروكس، أشارت التيكتوكر جينفير نيكول إلى أنها بدلاً من التمرين المؤلم والمتعب، مارست رياضة بوقت أقل وانحدار أقل، ولكن فترة أطول على قاعدة 10-2-20، وحققت نتائج صحبة مذهلة.


وأشارت إلى أن بعض متابعيها متحمسون للنتائج التي حققتها، حيث فقدت 2 كلغ في أسبوعين بمجرد استخدام جهاز المشي.

بديل رائع لحياة صحية
تُعد تمارين المشي بديلاً شائعاً للتدريبات عالية الكثافة التي يعرضها العديد من المبدعين عبر الإنترنت، وفقاً لمؤسِّسة النظم الرياضية ومنصة صحية عبر الإنترنت جورجي سبورلينغ.


وأكدت أن المشي السريع يوفر تمريناً رائعاً للقلب، حيث يقوي الجزء السفلي من الجسم، ويبني القدرة على التحمل والعضلات.


كما أن هذا النوع من التمارين يساعد على رفع معدل ضربات القلب دون الإضرار بالمفاصل، ويمكن أن يكون مقدمة للانتقال إلى صالة الألعاب الرياضية، والتقليل أيضاً من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكري والسكتة الدماغية.

 

24

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
تأثير-العمر-على-أعضاء-الجسم

لماذا يتحرك الإنسان أبطأ مع التقدم في العمر؟

3-65-7

5 مشروبات تنظف الرئتين من السموم

22-12-2022_14_24_46_GomhuriaOnline_161671711886

هل يمكن تجنب الإصابة بالزهايمر؟ .. تقرير يكشف

3404610

احذر- الإفراط في تناول الفيتامينات يهددك بهذه الحالات المرضية

4259396-859735865

القهوة والشاي والكاكاو.. مضادات طبيعية لزيادة الوزن

2021_12_10_10_31_33_470

النوم بهذه الملابس خطر على صحتك- إليك أنواعها