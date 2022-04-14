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الخميس، 14-04-2022 02:11 م

تناولوا الشوكولاتة الداكنة كحماية من مرض مزمن

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الوكيل الإخباري - توصلت دراسة حديثة شملت بيانات أكثر من 500 ألف مشارك ووجدت أن أولئك الذين يتناولون الشوكولاتة الداكنة بانتظام (2-3 حصص من 30 غراماً في الأسبوع) لديهم مخاطر أقل للإصابة بمرض السكري وأمراض القلب والسكتات الدماغية.

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وأكدت النتائج الجديدة أن استهلاك كمية كافية من الشوكولاتة يرتبط بانخفاض مخاطر الإصابة بأمراض القلب التاجية والسكتة الدماغية والسكري.


وفي دراسة أخرى أُجريت على أكثر من 2000 مشارك، تبين أنه كلما زاد عدد الأشخاص الذين تناولوا الشوكولاتة (ما يصل إلى مرتين في الأسبوع)، قلّ عدد لويحات الشريان التاجي لديهم.


ويقول غايلز إدموندز، مدير الخدمات الإكلينيكية في Specsavers: "نظرا لأن الشوكولاتة الداكنة تحتوي على نِسب أعلى من الكاكاو، فهي تُعدّ بديلاً أفضل للحليب والأصناف البيضاء. وعلى الرغم من أنها تحتوي غالباً على نسبة عالية من السكر والدهون، إلا أنه عند تناولها باعتدال يمكن أن تكون مصدراً جيداً للحديد والنحاس والمغنيزيوم والزنك، كما توفر مجموعة من مضادات الأكسدة والفلافونويد والفلافون، والتي يمكن أن تكون مفيدة لصحة العين".


وفي الواقع، أظهرت دراسة أن الشوكولاتة الداكنة يمكن أن تساعد في تحسين الإدراك البصري، وتشير دراسة أخرى إلى أن مركّبات الفلافانول الموجودة في الشوكولاتة الداكنة يمكن أن يكون لها تأثير إيجابي في الأوعية الدموية. ونظراً لأن شبكية العين لدينا تحتوي على الكثير من الأوعية الدموية، فقد يكون لهذا أيضاً تأثير إيجابي في العيون.

 

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