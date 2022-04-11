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الإثنين، 11-04-2022 01:57 م

نصف ساعة أسبوعيا من تمارين القوة تطيل العمر

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الوكيل الإخباري - تشير دراسة جديدة نشرت في المجلة البريطانية للطب الرياضي، إلى أن روتين تمارين القوة المنتظم يمكن أن يساعد في إضافة سنوات إلى حياة الإنسان.

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وتقول الدراسة إن الأشخاص الذين مارسوا تمارين المقاومة أو القوة أو الأثقال لمدة 30 إلى 60 دقيقة أسبوعياً كان لديهم خطر أقل بنسبة 10 إلى 20٪ للوفاة المبكرة.


وذكر الباحثون في الدراسة أن الأشخاص الذين يمارسون تدريبات الوزن بانتظام لديهم أيضًا خطر أقل للإصابة بأمراض القلب بنسبة 46٪، وخطر أقل للإصابة بالسرطان بنسبة 28٪. كما أشارت الدراسة أيضًا إلى أن الأشخاص الذين يمارسون أنشطة تقوية العضلات لمدة 60 دقيقة أسبوعياً كانوا أقل عرضة للإصابة بمرض السكري.


وذكرت دراسة أخرى أجراها المعهد الوطني الأمريكي للشيخوخة وكلية الطب بجامعة هارفارد، أن النساء اللواتي يبلغ متوسط أعمارهن 62 عامًا، واللواتي مارسن أي نوع من تمارين القوة بشكل منتظم، حققن انخفاضًا بنسبة 30 ٪ في الإصابة بالنوع الثاني من مرض السكري. كما انخفض لديهن خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية بنسبة 17٪.


وفقًا لمنظمة الصحة العالمية، يلزم 150 دقيقة من النشاط البدني المعتدل لكل فرد. التمارين المعتدلة تقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية. وأوضح الدكتور فيرال كوثاري، وهو طبيب في مستشفى جين: “تساعد التمارين الرياضية على التنفس بسهولة والبقاء بصحة جيدة لفترة أطول، خاصة بالنظر إلى حقيقة أن معظم اضطرابات نمط الحياة المرتبطة بالقلب والأوعية الدموية يمكن أن تقلل من متوسط العمر المتوقع".


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