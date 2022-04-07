الخميس 07-04-2022
الوكيل الاخباري

الأرصاد تحذر من طقس الجمعة : ضباب وغبار ورياح

انخفاض أسعار الذهب عالميا

تنشيط السياحة: 60 دينارا دعم لتذاكر السياح القادمين عبر الملكية

منتدى الاستراتيجيات: أداء الأردن تحسن عالمياً في متانة النظام الصحي

حماية المستهلك: حملات مقاطعة في حال استمرار ارتفاع الأسعار

العتوم : لا تهاون في كل ما يمس الغذاء

الإفتاء تدعو للمساهمة في مشاريع وقفية خير الأردن

الأمانة: يمنع العمل بالحفر والإنشاءات ليلاً في رمضان

الثقافة تصدر الدستور الأردني بلغة بريل

6 إصابات إثر حريق محل حلويات في عمّان

الخميس، 07-04-2022 12:21 م

ثلاث علامات منبهة على القدم لمرض السكري يجب ألا نتجاهلها أبدا

6124916e084c074b709ba725_siren-care-couch-diabetic-feet_web_mini_mini-1024x658-e1545162692354


الوكيل الاخباري - يعاني الكثيرون من مرض السكري دون أن يدركوا ذلك، نظرا لأنه لا يمكن ملاحظة الأعراض المبكرة للحالة في الغالب.

اضافة اعلان


ورغم ذلك، يوصي الخبراء بإلقاء نظرة فاحصة على القدمين كل يوم لاكتشاف أي تغييرات بسرعة.


ويشير الخبراء إلى أن مراقبة القدمين قد تكون غالبا مصدرا لعلامات التحذير الأولى للمرض، في حال كان الشخص لا يتحكم في مستويات السكر بشكل صحيح.


وإذا لاحظت أي شيء يبدو مختلفا أو تشعر بشعور مختلف، فمن المفيد دائما فحصه من قبل طبيب عام.


وهناك ثلاث علامات يجب الانتباه إليها قد تعني أن هناك تلفا في الأعصاب. وتتمثل هذه العلامات في الاحمرار والدفء والتورم، وفقا للمعهد الوطني للسكري وأمراض الجهاز الهضمي والكلى.


ويأتي الضرر من ارتفاع مستويات السكر في الدم غير المنضبط لفترة طويلة. ويمكن أن يسبب هذا حالة تسمى قدم شاركو، والتي تؤدي إلى نتوءات هائلة.
ويمكن أن يقلل من القدرة على الشعور بالحرارة والألم، ما يعني عدم ملاحظة الجروح والقروح.


وهذا يجعل القدمين عرضة للعدوى، حيث يقلل مرض السكري من تدفق الدم إلى الأطراف ويأخذ وقتا أطول للشفاء.


ويجب على مرضى السكري الانتباه إلى الجروح أو البقع الحمراء أو التورم أو البثور المملوءة بالسوائل والأظافر المغروزة في الجلد، لأن كل ذلك قد يؤدي إلى الإصابة بالعدوى.


وعندما تكون مصابا بمرض السكري، يمكن أن يعاني جسمك من إنتاج ما يكفي من الإنسولين أو أن الإنسولين غير فعال.


ومع مرض السكري من النوع الأول، لا ينتج بنكرياس الشخص الإنسولين. وفي النوع الثاني، تصبح خلايا الجسم مقاومة للإنسولين، لذلك هناك حاجة إلى كمية أكبر من الإنسولين للحفاظ على مستويات السكر في الدم ضمن المعدل الطبيعي.

 

ولكن إذا لم تحافظ على نسبة السكر في الدم تحت السيطرة، فقد يكون ذلك خطيرا ويؤدي إلى مشاكل حسية.


 

 

المصدر : روسيا اليوم

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
10429576-10318481

كيف تحافظين على رطوبة جسمك خلال رمضان

5719106_1557168240

أضرار المشروبات الغازية في رمضان

7042381-247288895

أهم النصائح الطبية للحفاظ على صحة الجسم في يوم الصحة العالمي

clementine-citrus-peeling-732x549-thumbnail

رغم صغر حجمها.. هذا ما تفعله حبة واحدة من "الكلمنتينا"

sleeping-man

ما هي قاعدة 15 دقيقة للنوم؟

walking_shoes_n220407101805702_

تمارين رياضية يمكن ممارستها أثناء الصيام بأمان.. تعرف عليها

أخبار متعلقة
diabetes-doctor-1200x628-facebook

علاجات جديدة غير دوائية لمرضى السكري تلوح في الأفق

7518121-246567052

توصيات إلى مرضى السكري في شهر رمضان

س

دراسة: السكري يتسبب بالإصابة بـ 57 مرضاً خطيراً

Diabetes-may-impact-your-eyes-1

علامات في عينيك قد تدل على الإصابة بمرض السكري