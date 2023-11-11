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السبت، 11-11-2023 10:00 ص

تناول الحامل فيتامين 'د' يحمي الطفل من الربو

DDD


الوكيل الإخباري - وجدت مراجعة بحثية لبيانات من تجربة سابقة أن استخدام فيتامين "د" للحد من الربو قبل الولادة فعّال ووقائي، وأن مكملات الفيتامين أثناء الحمل قللت معدلات الربو والصفير عند الأطفال مقارنة بمكملات الحمل القياسية.

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ولفت البحث الانتباه إلى أن نقص فيتامين "د" شائع جداً بين الحوامل اللاتي لا يتناولن المكملات الغذائية.


وقال سكوت تي فايس الباحث الرئيسي من جامعة هارفارد: "نوصي جميع الحوامل بتناول ما لا يقل عن 4400 وحدة دولية من فيتامين "د3" يومياً طوال فترة الحمل، بدءًا من وقت الحمل".


وفي التجربة التي استند إليها البحث، تم تسجيل الحوامل اللاتي لديهن تاريخ عائلي من الحساسية أو الربو بين 10 و18 أسبوعاً من الحمل.


وأعطيت نصف المشاركات جرعة قدرها 4400 وحدة دولية من فيتامين د بالإضافة إلى 400 وحدة دولية من فيتامين د ضمن مكملات ما قبل الولادة. أما النصف الآخر فقد حصلن على علاج وهمي إلى جانب فيتامينات ما قبل الولادة.


وتمت متابعة الأطفال في سن الثالثة (عام 2016)، ثم في سن 6 سنوات.


وبحسب "مديكال إكسبريس" تبين أن ارتفاع مستوى الفيتامين لدى الحوامل أدى إلى انخفاض بنسبة 50% في حالات الربو والصفير.


وفيتامين "د" هو أحد العناصر الغذائية التي يتم الحصول عليها من التعرض لأشعة الشمس المباشرة، أو النظام الغذائي، أو المكملات الغذائية. ويعتبر ضرورياً لصحة العظام ولكن له أيضاً دور في المناعة الذاتية وأمراض أخرى.


وأشار البحث إلى أن حوالي 40٪ من الأطفال يعانون من الصفير اليومي في سن الثالثة. وبحلول سن 6 سنوات، يتم تشخيص 20% منهم بالربو.

 

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