توقف عن استخدام الهاتف في المرحاض لهذه الأسباب!

الوكيل الاخباري - يرتكب الكثير من الأشخاص حول العالم خطأ كبير وهو تصفح الهاتف أثناء دخولهم المرحاض، وهذا ما دعت دراسة حديثة إلى التوقف عنه فقد وجد باحثون أن الهاتف يصبح في هذه الحالة أكثر اتساخاً وتلوثاً من كرسي المرحاض.

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كما وجدت دراسة أخرى أن هذا الهاتف يمكن أن ينقل عدوى "إي كولي" وهي بكتيريا ضارة تؤثر بشكل كبير على الامعاء ويمكن أن تسبب التسمم الغذائي.



حيث توصل الخبراء إلى وجود صلة غير مؤكدة تماماً بين استخدام الهاتف المحمول أثناء الجلوس في المرحاض وبين المعاناة من التهابات البواسير، مع الإشارة إلى أن هذه الصلة ما زالت تحتاج إلى إثبات.



كذلك تبين من خلال دراسة جديدة أن هذه العادة تؤدي إلى الإدمان على تصفح الهاتف أكثر فأكثر، وفي هذا السياق أظهر إحصاء أن بعض الاشخاص يفضلون خسارة إصبع بدلاً من التخلي عن هواتفهم. إذاً حان الوقت لترشيد استخدامه وللتخلي عنه في حال عدم الحاجة إليه بسبب انعكاسات ذلك الخطرة على المستويين الصحي والاجتماعي وغير ذلك.

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