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الأحد، 04-10-2020 10:42 ص

لمحبي الكباب.. تعرف على عدد السعرات الحرارية الذي يحتوي عليه

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الوكيل الاخباري - تعتبر وجبة الكباب التركي من المأكولات التي يحب الكثيرون تناولها بين الحين والآخر. وهي تحتوي على اللحم المشوي والخبز والبطاطا المقلية والصلصة وشرحات الطماطم.

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وما لا يعلمه الكثيرون هو أن ساندويش الكباب يحتوي أيضاً على عدد كبير من السعرات الحرارية. وإليك هذه اللائحة:


اللحم: 300 سعرة حرارية.
الخبز: 400
الصلصة: من 100 إلى 200
البطاطا المقلية: 400
المشروب الغازي: 100 سعرة حرارية.


وهذا يعني أن عدد السعرات يمكن أن يصل خلال الوجبة الواحدة إلى أكثر من 1400 أي نصف الحاجة اليومية لدى المرأة، علماً أن العدد الصحي يجب ألا يتجاوز الـ1800 إلى 2200 وحدة يومياً فيما يتراوح العدد السليم بالنسبة إلى الرجال بين 2200 و 2700. إذاً يمكن تناول الكباب لكن باعتدال.


ومن أجل جعل الوجبة صحية من المهم اتباع بعض النصائح ومنها اختيار الصلصة البيضاء والخبز الكامل ومن الأفضل إضافة البطاطا المشوية وتجنب تناول المشروبات الغازية. وهكذا يمكن تناول هذه الوجبة مرة إلى مرتين شهرياً كحد أقصى.

 

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