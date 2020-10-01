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الخميس، 01-10-2020 11:08 ص

دراسة: تناول الفلفل الحار يمنحك فوائد مذهلة

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الوكيل الاخباري - كشفت دراسة حديثة، عن فوائد مذهلة لتناول الفلفل الحار، مؤكدة أنه يساعد على حل كبير من المشاكل الصحية.

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وأكدت الدراسة أن الفلفل الحار يساعد على زيادة طول العمر، وإنقاص الوزن، بالإضافة إلى الحماية من النوبات القلبية وأنواع معينة من السرطان، بحسب ما نشرته صحيفة "إكسبريس" البريطانية.

 

وربط البحث الجديد، تناول الفلفل الحار بانخفاض خطر الوفاة، وهو الأمر الذي أكدته دراسات سابقة.

وقام الباحثون بعمل مقارنة لخطر الموت بين 23 ألف شخص، وتم تقسيمهم إلى مجموعتين، أولئك الذين تناولوا الفلفل الحار ومن لم يأكلوه، وتبين أن خطر الوفاة بسبب النوبة القلبية كان أقل بنسبة 40% بين أولئك الذين يتناولون الفلفل الحار أربع مرات على الأقل في الأسبوع.


وتوصل العلماء بعد مراقبة الحالة الصحية للمشاركين في الدراسة وعاداتهم الغذائية على مدى ثماني سنوات، إلى الفوائد الصحية لاستهلاك هذا النوع من التوابل، بما في ذلك قدرته على زيادة تكسير الدهون في أنسجة معينة وكذلك تثبيط آثار بعض البكتيريا والفطريات.


وأوضح العلماء أنه توجد علاقة عكسية بين استهلاك الفلفل الحار الأحمر ومعدل الوفيات، وربطوا بين تناول الفلفل الحار وطول العمر من خلال تحليل بيانات المسح الوطني الأمريكي لفحص الصحة والتغذية، وذلك بعد مراقبة عينة تمثيلية من البالغين من أجل نظامهم الغذائي وعادات نمط حياتهم بين عامي 1988 و1994.


وأكدت الدراسات احتواء الفلفل الحار على عدد من العناصر الغذائية، بما في ذلك فيتامينات "أ، ب، سي، برو أ".


وقال الباحثون إن تناول 5 غرامات من الفلفل الحار قبل تناول وجبة غنية بالكربوهيدرات، يساعد على استقرار نسبة السكر في الدم ويمنع حدوث ارتفاعات كبيرة تحدث بعد الوجبات، بالإضافة إلى احتوائه على الكابسيسين الذي يخفض الكوليسترول، الأمر الذي يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب أو السكتة الدماغية.

 

سبوتنيك

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