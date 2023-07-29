جودة الوجبات الخفيفة عامل مهم لصحة القلب

الوكيل الإخباري- قيّم باحثون مدى تأثير جودة الوجبات الخفيفة وتوقيتها وكميتها على صحة القلب والتمثيل الغذائي، ووجدوا أن الجودة وثيقة الصلة بصحة أفضل للقلب والأوعية الدموية، وأنها أهم من حجم أو توقيت الوجبة.



تناول وجبات خفيفة عالية الجودة ارتبط بتحسين استجابات نسبة الدهون في الدم والأنسولين



وأجريت الدراسة في كينجز كوليدج بلندن، وهي من الدراسات القليلة التي تبحث في أهمية الوجبات الخفيفة، على الرغم من أنها تساهم في حوالي 20% من حصول الجسم على الطاقة.



ووفق "مديكال نيوز توداي"، اكتشف الباحثون أن احتواء الوجبات الخفيفة على مغذيات صحية، والقليل من الدهون والملح والسكريات يرتبط بنتائج صحية مفيدة للقلب والشرايين.



وحلل الباحثون بيانات أكثر من ألف شخص متوسط أعمارهم 46 عاماً، ولديهم زيادة متوسطة في الوزن.



وتناول حوالي 95% من المشاركين وجبة خفيفة واحدة على الأقل يومياً، ومتوسط 2.28 وجبة خفيفة يومياً، شكّلت حوالي 22% من السعرات الحرارية اليومية.



وتبين أن تناول الوجبات الخفيفة عالية الجودة ارتبط بتحسين استجابات نسبة الدهون في الدم والأنسولين. ووجدوا كذلك أن تناول معظم سعرات الوجبات الخفيفة بعد الساعة 9 مساءً، كان مرتبطاً بانخفاض مستويات الجلوكوز والدهون في الدم.



ولم يجد الباحثون صلة بين تكرار تناول الوجبات الخفيفة أو السعرات الحرارية المستهلكة، أو كمية الطعام مع أي من مقاييس صحة القلب.



وينصح خبراء التغذية بتناول وجبات خفيفة صحية مثل: المكسرات أو البذور، أو الخضروات كالجزر والفلفل مع الحمّص، أو شرائح التفاح مع زبدة الفول السوداني، أو الزبادي مع الفواكه.

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