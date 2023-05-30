جوني ديب بتعرض لإصابة خطيرة وحالته الصحية تقلق جمهوره

الوكيل الإخباري- أعلن النجم الأمريكي جوني ديب أنه تعرض لكسر في كاحله، مما اضطره إلى تأجيل عروض فرقته "Hollywood Vampires" حتى نهاية الشهر المقبل.



ونشر ديب بيانًا على حسابه في إنستغرام قائلاً" أصدقائي الأعزاء، يؤسفني أن أعلن أن كاحلي قد كسرت، بدأ الأمر ككسر شعري ولكن في مكان ما بين مهرجان كان ومسرح ألبرت هول الملكي، ساءت الأمور بدلاً من التحسّن".

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وأضاف: "اقترح العديد من المهنيين الطبيين أن أتجنب أي عمل وكل نشاط في الوقت الحالي، وبالتالي للأسف لا يمكنني السفر في هذا الوقت. وتحقيقًا لهذه الغاية، يؤسفنا نحن أعضاء الفرقة أن نفتقدكم في نيو هامبشاير وبوسطن ونيويورك، ولكننا لن نخشى من ذلك، فأنا أعدكم بأننا سنقدم عرضًا رائعًا لكم في أوروبا، ونقدم أفضل ما لدينا في الساحل الشرقي، في وقت لاحق هذا الصيف، بالإضافة إلى تعويض كل من دفع ثمن تلك العروض، مرة أخرى، خالص الاعتذارات. كل حبي واحترامي ، JD x ".



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