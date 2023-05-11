جوني ديب يُخرج فيلمه المقبل.. ويختار طاقم العمل

الوكيل الإخباري- عشية عودة النجم العالمي جوني ديب للظهور السينمائي، حيث سيُعرض فيلمه الجديد "Jeanne du Barry " بعد أيامٍ في مهرجان كان السينمائي، يبحث ديب عن طاقم العمل الذي سيكون إلى جانبه في تجربته الإخراجية منذ 25 عاماً.



وفي التفاصيل، فإن النجم الذي يستعد لرواية بعضٍ من حياة الرسام والنحات الإيطالي أميديو كليمينتي موديلياني في فيلمٍ يحمل اسم "Modi"، اتفق بشكلٍ مبدئي مع النجم الإيطالي ريكاردو سكامارشيو، الذي أطل في فيلم "جون ويك 2"، ومع الممثل الفرنسي الأصل بيار نيني، الحاصل على جائزة سيزار لأفضل ممثل. كما أنه اتفق، أيضاً، مع النجم العالمي وأيقونة الشاشة الشهير بشخصية "العراب"،

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الممثل الأميركي آل باتشينو، الذي يشارك في الإنتاج أيضاً.



ومن المقرر أن يبدأ التصوير في عاصمة المجر، بودابست، هذا الخريف، بعد أن تم تأجيل ذلك لبعض الوقت.



ووفقاً لبعض المصادر، فإن الفيلم يستند إلى مسرحيةٍ قدمها المؤلف المسرحي والممثل دنيس ماكنتاير، وسيحكي قصة موديلياني خلال فترة وجوده في باريس عام 1916، إذ يتتبع الفيلم 48 ساعةً عاشها الفنان الإيطالي مضطرباً في تلك المدينة.



وسنرى العديد من الأحداث منذ لحظة هروبه من الشرطة في شوارع وحانات باريس، التي مزقتها الحرب، ورفض أصدقاؤه رغبته في إنهاء مسيرته قبل الأوان ومغادرة المدينة، ليصل الأمر ذروته عندما يواجه جامعاً لهواة القطع الفنية، يمكنه تغيير حياته.





وعلى صعيد طاقم العمل، فقد انضم نيكولا بيكوريني كمدير للتصوير، فيما يتولى أندرو ساندرز وجون بيرد إدارة تصميم الإنتاج، وستتولى بيني روز إدارة الأزياء، وسيشرف شارون هوارد فيلد على اختيار الممثلين الآخرين.



وسيكون هذا الفيلم ثاني دور إخراجي طويل، يقوم به نجم "قراصنة الكاريبي"، بعد فيلم "The Brave" (الشجاع)، الذي صدر عام 1997، والذي لعب فيه أيضًا دور البطولة، إلى جانب مارلون براندو.



يذكر أن ديب سيظهر في فيلم "جين دو باري" الدرامي الرومانسي التاريخي، بشخصية الملك المثير للجدل لويس الخامس عشر.



ويعد هذا الدور أول دور سينمائي لجوني ديب، منذ محاكمته بالتشهير ضد زوجته السابقة آمبر هيرد، والذي يعود فيه بعد 3 سنوات من التوقف.



زهرة الخليج

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