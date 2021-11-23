حرقة المعدة.. أبرز الأسباب وطرق العلاج

الوكيل الإخباري - عند الشعور بالألم في البطن والذي يصاحبه بعض الأعراض مثل الغثيان وارتفاع درجة الحرارة فمن الممكن أن يكون ناتج عن الإصابة بجرثومة المعدة.



جرثومة المعدة تحدث نتيجة الإصابة بنوع من البكتيريا الذي يسمى بالبكتيريا الملوية البوابية التي تصيب المعدة وتعتبر من الأمراض المنتشرة التي من الممكن أن تتسبب في الإصابة بقرحة المعدة فيما بعد.





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أسباب جرثومة المعدة:

1 - تناول الطعام أو الماء الملوث.

2 - عدم غسل اليدين جيدا بعد استخدام الحمام.

3 - مشاركة تناول الطعام في الأواني مع شخص مصاب.

4 - الإقامة في الأماكن غير النظيفة.

أعراض جرثومة المعدة بالتفصيل:

1 - الصعوبة في البلع.

2- الإصابة بالانتفاخ والغازات.

3 - الغثيان والقيء.

4 - الإصابة بارتفاع درجة حرارة الجسم.

5 - فقدان الشهية.

6- فقدان الوزن.

7 - كثرة التجشؤ.

8 - وجود مشكلات في التنفس.

9- الشعور بالتعب والإجهاد الشديد.

10 - وجود دم في البراز.

11 - الإصابة بفقر الدم.

12 - الشعور سريعا بالشبع.



أكلات تقتل جرثومة المعدة:



الثوم والبصل:

يحتوي البصل والثوم على مضادات البكتيريا التي تعتبر مضاد حيوي طبيعي، حيث أشارت العديد من الدراسات التي تم ذكرها على موقع "webmd" إلى أن الأشخاص الذين يتناول البصل والثوم يتم علاجهم من جرثومة المعدة بشكل سريع.

الكرنب:

الخضروات التي تنتمي لعائلة راسيكا مثل الكرنب والبروكلي والقرنبيط واللفت تحتوي على العناصر التي تساعد في القضاء على جرثومة المعدة، ولهذا عليك إضافتها إلى النظام الغذائي.



الزنجبيل:

يحتوي الزنجبيل على مضادات للجراثيم مما يجعله من العلاجات الجيدة لجرثومة المعدة، كما أنه يقلل من الإصابة بالالتهابات وفرص التعرض إلى قرحة المعدة.

الشاي الأخضر:

يعتبر الشاي الأخضر من الأعشاب الطبيعية التي تحتوي على مضادات الأكسدة والتي تساعد على التقليل من الإصابة بالإلتهابات والتعرض إلى الجراثيم ومنها جرثومة المعدة.



الكركم:

إضافة الكركم إلى النظام الغذائي للشخص المصاب بجرثومة المعدة يساعد على القضاء على البكتيريا المسببة لها، فضلا على أنه غني بمضادات الالتهابات ومضادات الأكسدة.

المصدر - العين الإخبارية