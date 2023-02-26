الأحد 26-02-2023
الوكيل الاخباري

أوقاف الطفيلة تحتفل بذكرى الإسراء والمعراج

زراعة المفرق توفر مطعوم التسمم المعوي لقطعان الماشية

إربد: جلسة توعوية حول نظام سجل المستفيد من قانون الشركات المعدل

الخدمة المدنية: إطلاق الكشف التنافسي الأساسي الأربعاء

عالم اردني : العالم الهولندي يستغفل الجميع .. لهذا السبب !

تفاصيل الحالة الجوية يوم الاثنين - تحذيرات

الملك: أهمية تكثيف جهود الدفع نحو التهدئة وخفض التصعيد بالأراضي الفلسطينية

اليرموك: تأجيل انتخابات اتحاد الطلبة وتعديل التعليمات وفقا لنظام العمل الحزبي في الجامعات

إنشاء منطقة لوجستية جديدة بقيمة 267 مليون دولار في السعودية

اتفاق لإنشاء مصنع سيارات كهربائية في المملكة

الأحد، 26-02-2023 05:13 م

حساسية البقوليات.. أعراضها وعلاجها

78817-seha-0-1527126836


الوكيل الإخباري- البقوليات أحد المصادر الغذائية التي يتم الاعتماد عليها في الروتين الغذائي اليومي، فهي مصدر جيد للكثير من المعادن والفيتامينات التي يحتاجها جسم الإنسان، ولكن يعاني البعض من حساسية من البقوليات ما يتسبب في الكثير من الأعراض المزعجة، وقد يشكل ذلك مشكلة على الشخص المصاب إذ يجعله يتوف عن تناول تلك العناصر المهمة.


نستعرض في التقرير التالي أبرز أعراض حساسية البقوليات، سبل غذائية مناسبة للمريض، وفقًا لـ "Web MD".

حساسية البقوليات أحد أنواع الحساسية الغذائية، إذ يقوم الجسم برد فعل تحسسي عند تناول بعض أنواع البقوليات نتيجة خلل في الجهاز المناعي، لا يشترط أن يعاني المريض من حساسية تجاه جميع البقوليات، ولكن عادة ما يعاني المصاب من تحسس تجاه بعض البقوليات، ويختلف الأمر من شخص لآخر، ويعتمد الأمر على الخضوع للتحاليل واستخدام نظام الامتناع عن بعض المواد الغذائية للكشف عن المكونات التي تسبب الحساسية، ومن أبرز البقوليات التي تسبب الحساسية ما يلي:

اضافة اعلان


-الفول.
- فول الصويا.
- البازلاء.
- العدس.
- الحمص.
- الفاصوليا.
- الترمس.


أعراض حساسية البقوليات
تختلف أعراض حساسية البقوليات من شخص لآخر، وتؤثر حساسية الطعام بشكل عام على كل شخص بشكل مختلف بحسب حالته الصحية والعوامل الوراثية وطبيعية التغذية، ومن أبرز الأعراض ما يلي:
-آلام البطن.
- الإمساك.
- الإسهال.
- الطفح الجلدي.
- الغثيان.
- الرغبة في الحكة.
- تورم في الوجه.
- ارتفاع حرارة الجسم.


علاج حساسية البقوليات
مثل باقي أنواع الحساسية الغذائية لا يوجد علاج لحساسية البقوليات، ولكن يعتمد العلاج على معالجة الأعراض فور ظهورها، واستخدام بعض الأنماط الغذائية التي تتناسب مع الشخص، وبشكل عام يحتاج الشخص المصاب بحساسية البقوليات لاتباع ما يلي:


-التعرف على أنواع البقوليات المسببة للحساسية، ويمكن تحقيق ذلك من خلال معرفة التاريخ الوراثي والقيام ببعض الفحوصات الطبية، واستخدام تقنية المنع والتي تعتمد على التوقف عن تناول بعض الأنواع بالترتيب وملاحظة الأعراض، ويتم ذلك من خلال المتابعة مع الطبيب المختص.


- كتابة الملاحظات والأعراض وتدوين مكونات الوجبات ومناقشة الأمر مع الطبيب المعالج، ويساعد ذلك الشخص في التعرف على النمط الغذائي الأنسب لوضعه وحالته الصحية.


- في حال ظهور أعراض يجب استشارة الطبيب وتناول الأدوية التي تساعد في مكافحة الأعراض والتقليل من حدتها.


- قراءة مكونات أي منتجات معلبة قبل شرائها للتأكد من خلوها من لمسببات الحساسية.


ما هي الخطوات الغذائية المناسبة لمن يعاني من حساسية البقوليات؟


يحتاج المصاب بحساسية البقوليات والتي قد تستدعي التوقف عن أنواع كثير من البقوليات للحفاظ على سلامة الشخص ما يجعل الجسم يفقد الكثير من العناصر الغذائية التي يحتاجها، لذا من الضروري أن يتابع الشخص المريض مع أخصائي تغذية للوصول للنمط الغذائي المناسب له، ويحتاج المريض لاتباع ما يلي:
-الاهتمام بتناول البروتين الحيواني خالي الدهون أو قليل الدهون بحسب وزنه وحالته الصحية.


- الاعتماد بشكل كبير على تناول الخضروات الورقية والتي تحتوي على الكثير من الألياف التي تمد الجسم باحتياجاته الأساسية.


- تناول المكملات الغذائية التي تعطي الجسم نفس المعادن التي خسرها جراء التوقف عن تناول البقوليات، ولكن يجب أن يتم ذلك وفقًا للطبيب المعالج.
- الاعتماد على منتجات الألبان قليلة الدسم أو كاملة الدسم بحسب الوضع الصحي للمريض، واختبار رد فعل منتجات الألبان على الجسم.


- الاعتماد على الدهون الحيوانية والابتعاد عن الزيوت النباتية.

 

الكونسلتو الطبي

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
2020_6_25_19_6_2_421

براءة البطاطس المثلجة من السرطان

2022_2_16_15_50_45_101

4 أنواع للاكتئاب- أيهم أكثر خطورة؟

2022_6_23_22_29_18_802

الحرمان من الطعام في الطفولة يرتبط بالسمنة .. إليك السبب

download (4)

طبيبة تكشف عن خطأ شائع عند شرب الشاي

2021_8_22_17_22_58_521

4 تمارين لتخفيف ألم المفاصل

2023226121157690C5

ما هي فوائد حليب الإبل وبماذا يتميز عن غيره؟

أخبار متعلقة
tbl_articles_article_28928_9169dcb1314-d898-4e8d-8e14-ed8f1fc2a907

وظائف الكلى .. ما هي وما اعراض ارتفاعها ؟

2023223142621938ZC

أهمية العناية بالأسنان في الكبر

shutterstock_516633850-780x470

هكذا تقلل الأعراض الانسحابية للكافيين

2020_4_23_21_43_14_960

5 علامات تنذرك بمشكلة في الجهاز التنفسي

2018_4_15_10_33_4_533

طبيب يحذر : المضادات الحيوية قد تتسبب بالفشل الكلوي في هذه الحالة !

2023217152335758T3

زهايمر الشباب.. الأعراض وطرق الوقاية والعلاج