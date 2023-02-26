حساسية البقوليات.. أعراضها وعلاجها

الوكيل الإخباري- البقوليات أحد المصادر الغذائية التي يتم الاعتماد عليها في الروتين الغذائي اليومي، فهي مصدر جيد للكثير من المعادن والفيتامينات التي يحتاجها جسم الإنسان، ولكن يعاني البعض من حساسية من البقوليات ما يتسبب في الكثير من الأعراض المزعجة، وقد يشكل ذلك مشكلة على الشخص المصاب إذ يجعله يتوف عن تناول تلك العناصر المهمة.





نستعرض في التقرير التالي أبرز أعراض حساسية البقوليات، سبل غذائية مناسبة للمريض، وفقًا لـ "Web MD".



حساسية البقوليات أحد أنواع الحساسية الغذائية، إذ يقوم الجسم برد فعل تحسسي عند تناول بعض أنواع البقوليات نتيجة خلل في الجهاز المناعي، لا يشترط أن يعاني المريض من حساسية تجاه جميع البقوليات، ولكن عادة ما يعاني المصاب من تحسس تجاه بعض البقوليات، ويختلف الأمر من شخص لآخر، ويعتمد الأمر على الخضوع للتحاليل واستخدام نظام الامتناع عن بعض المواد الغذائية للكشف عن المكونات التي تسبب الحساسية، ومن أبرز البقوليات التي تسبب الحساسية ما يلي:

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-الفول.

- فول الصويا.

- البازلاء.

- العدس.

- الحمص.

- الفاصوليا.

- الترمس.



أعراض حساسية البقوليات

تختلف أعراض حساسية البقوليات من شخص لآخر، وتؤثر حساسية الطعام بشكل عام على كل شخص بشكل مختلف بحسب حالته الصحية والعوامل الوراثية وطبيعية التغذية، ومن أبرز الأعراض ما يلي:

-آلام البطن.

- الإمساك.

- الإسهال.

- الطفح الجلدي.

- الغثيان.

- الرغبة في الحكة.

- تورم في الوجه.

- ارتفاع حرارة الجسم.



علاج حساسية البقوليات

مثل باقي أنواع الحساسية الغذائية لا يوجد علاج لحساسية البقوليات، ولكن يعتمد العلاج على معالجة الأعراض فور ظهورها، واستخدام بعض الأنماط الغذائية التي تتناسب مع الشخص، وبشكل عام يحتاج الشخص المصاب بحساسية البقوليات لاتباع ما يلي:



-التعرف على أنواع البقوليات المسببة للحساسية، ويمكن تحقيق ذلك من خلال معرفة التاريخ الوراثي والقيام ببعض الفحوصات الطبية، واستخدام تقنية المنع والتي تعتمد على التوقف عن تناول بعض الأنواع بالترتيب وملاحظة الأعراض، ويتم ذلك من خلال المتابعة مع الطبيب المختص.



- كتابة الملاحظات والأعراض وتدوين مكونات الوجبات ومناقشة الأمر مع الطبيب المعالج، ويساعد ذلك الشخص في التعرف على النمط الغذائي الأنسب لوضعه وحالته الصحية.



- في حال ظهور أعراض يجب استشارة الطبيب وتناول الأدوية التي تساعد في مكافحة الأعراض والتقليل من حدتها.



- قراءة مكونات أي منتجات معلبة قبل شرائها للتأكد من خلوها من لمسببات الحساسية.



ما هي الخطوات الغذائية المناسبة لمن يعاني من حساسية البقوليات؟



يحتاج المصاب بحساسية البقوليات والتي قد تستدعي التوقف عن أنواع كثير من البقوليات للحفاظ على سلامة الشخص ما يجعل الجسم يفقد الكثير من العناصر الغذائية التي يحتاجها، لذا من الضروري أن يتابع الشخص المريض مع أخصائي تغذية للوصول للنمط الغذائي المناسب له، ويحتاج المريض لاتباع ما يلي:

-الاهتمام بتناول البروتين الحيواني خالي الدهون أو قليل الدهون بحسب وزنه وحالته الصحية.



- الاعتماد بشكل كبير على تناول الخضروات الورقية والتي تحتوي على الكثير من الألياف التي تمد الجسم باحتياجاته الأساسية.



- تناول المكملات الغذائية التي تعطي الجسم نفس المعادن التي خسرها جراء التوقف عن تناول البقوليات، ولكن يجب أن يتم ذلك وفقًا للطبيب المعالج.

- الاعتماد على منتجات الألبان قليلة الدسم أو كاملة الدسم بحسب الوضع الصحي للمريض، واختبار رد فعل منتجات الألبان على الجسم.



- الاعتماد على الدهون الحيوانية والابتعاد عن الزيوت النباتية.



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