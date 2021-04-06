الثلاثاء 06-04-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

صحة الأعيان تبحث الواقع الوبائي في المملكة

وزير الأوقاف يفتتح مسجد عائشة أم المؤمنين بعين الباشا

وزير السياحة التونسي يرحب بزيادة الرحلات الجوية مع روسيا

وزارة الصحة : لدينا خطة طموحة للتطعيم

وزير الصحة يكشف عن خطط واجراءات جديدة

إصابات كورونا عالميا تتجاوز 131 مليونا

وزارة التربية والتعليم تدعو معلمين الى مراجعة البنوك

المفرق: 16 ألف شخص تلقوا لقاحات كورونا

الأردنيون : نتمنّى الصلاة في المساجد برمضان

مستجدات القرار الحكومي بشأن الصلاة في المساجد برمضان

الثلاثاء، 06-04-2021 03:27 م

حساسية الربيع.. تستهدف جسدك عبر هذه الأعضاء

حساسية-الربيع


الوكيل الاخباري - حذر خبير طبي من الأعراض التي تسببها حبوب اللقاح المنتشرة خلال فصل الربيع في مرضى الحساسية.

اضافة اعلان

ونقل موقع "كونسلتو" عن الطبيب الروسي يفغيني كوماروفسكي، أن الأعراض المزعجة التي تسببها الحساسية في الربيع تنقسم إلى 4 مجموعات.

 

المجموعة الأولى للأعراض تتعلق بالجهاز التنفسي، وتظهر عندما تصله حبوب اللقاح من خلال عملية التنفس.

وأبرز هذه الأعراض هي: "احتقان الأنف، والسعال، وبحة الصوت، وضيق التنفس".

أما الأعراض التي تظهر عند وصول حبوب اللقاح إلى الجهاز الهضمي، فهي: "الغثيان، والقيء، وآلام البطن".

وبحسب الطبيب الروسي فإن المجموعة الثالثة من أعراض حبوب اللقاح تظهر عند ملامستها للجلد. وتشمل الأعراض الجلدية: "الحكة، الاحمرار، الطفح الجلدي، التورم، والشحوب".

مجموعة الاعراض الأخيرة، تتعلق بالعين، حيث كثيرا ما يشكو مرضى الحساسية من الآثار الجانبية التي تلحقها حبوب اللقاح بصحة العين. وتشمل هذه الأعراض: "الاحمرار، والحرقان، والتدمع".

ولفت الطبيب إلى أن هناك أعراض أخرى تنتج عن حساسية الربيع، كاضطراب الوعي وانخفاض ضغط الدم والعرق البارد.

 

سبوتنيك

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
173-182057-stomach-pain-causes-methods-treatment-2

طرق للتغلب على حرقة المعدة بنفسك

8202019103928238270536

'قد يعرضك للوفاة'.. فكر مرتين قبل تناول هذا الفيتامين

47-103616-causes-symptoms-atherosclerosis-4

الكشف عن الأعراض الرئيسية لتصلب الشرايين

5874ae556d0a0

معلومات مذهلة.. أطعمة لا تنتهي مدة صلاحيتها!

2018_10_31_17_28_34_410

خبيرة.. تناول الطعام الصحي بأي ثمن قد يصبح خطراً

bf64674d-13aa-4f81-91c7-ebda914b0574_16x9_1200x676

أبسط وأنجح الطرق لحرق دهون الخصر والبطن!

أخبار متعلقة
alergii

نصائح هامة للتغلب على أعراض حساسية الربيع

78-130325-symptoms-hypothyroidism_700x400

أعراض خلل نشاط الغدة الدرقية

pediatricg522903490_1436263

طبيب يكشف أولى علامات الإصابة بسرطان الدم لدى الأطفال

Michelle-Mouw_1400

دراسة تكشف طرق لتحسين المناعة في فصل الربيع

newsitem_news_3000_257

هل يؤدي الضغط النفسي إلى الشعور بآلام الظهر؟

1615294226994880700

دراسة تكشف العلاقة بين حبوب اللقاح وارتفاع نسبة العدوى بكورونا!