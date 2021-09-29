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الأربعاء، 29-09-2021 02:28 م

حقيقة تسبب فيروس كورونا بالتهاب في القلب

فيروس كورونا خطر على صحة القلب


الوكيل الإخباري - جاء في دراسة جديدة نشرها موقع " thehealthsite" وترجمها موقع " اليوم السابع" أن مرضى كورونا يمكن أن يعانوا من مشاكل خطيرة في القلب بعد الشفاء، وتشمل هذه الأضرار القلبية التهاب عضلة القلب، أو موت أنسجة القلب (الاحتشاء) ، وإمداد الدم المحدود للقلب (نقص التروية) ، وتوليفات من الثلاثة.

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وقد تم الكشف عن الأضرار التي لحقت بالقلب عن طريق التصوير بالرنين المغناطيسي (MRI).

 

وتعد الدراسة التي أجريت على 148 مريضًا من 6 مستشفيات للحالات الحادة في لندن أكبر دراسة حتى الآن للتحقيق في نقاهة مرضى كورونا الذين شهدوا ارتفاعً في مستويات التروبونين، مما يشير إلى وجود مشكلة محتملة في القلب ويتم إطلاق التروبونين في الدم عند إصابة عضلة القلب، ويمكن أن تحدث المستويات المرتفعة عند انسداد أحد الشرايين أو وجود التهاب في القلب.

 

مضاعفات فيروس كورونا:

في تعليقها على نتائج الدراسة، قالت البروفيسور ماريانا فونتانا ، أستاذة أمراض القلب في جامعة كوليدج لندن (المملكة المتحدة) ، التي قادت البحث: "ترتبط مستويات التروبونين المرتفعة بنتائج أسوأ في مرضى كورونا، وغالبًا ما يعاني المرضى المصابون بمرض كورونا الشديد من مشاكل صحية مرتبطة بالقلب ، بما في ذلك مرض السكري وارتفاع ضغط الدم والسمنة".

 

وأضافت: "وُجدت أدلة على ارتفاع معدلات إصابة عضلة القلب التي يمكن رؤيتها في الأشعة بعد شهر أو شهرين من خروج المرضى من المستشفى،  في حين أن بعضًا من هذا قد يكون موجودًا مسبقًا ، ويُظهر مسح التصوير بالرنين المغناطيسي أن بعضها كان جديدًا ، ومن المحتمل أن يكون بسبب فيروس كورونا".

 

المصدر - هي 

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