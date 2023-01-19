حقيقة حول استخدام المضادات الحيوية في علاج نزلات البرد

الوكيل الإخباري- يلجأ الكثير من الأشخاص إلى استخدام المضادات الحيوية حال الإصابة بأي حالة مرضية دون استشارة الطبيب المختص، وعلى رأسها المضادات الحيوية، دون إدراك العواقب الصحية التي قد تترتب عليها.



ووفقًا لموقع "دويتش فيله"، يصاب البالغون بنزلات البرد على الأقل 2 إلى 4 مرات بنزلات برد كل عام، وتحدث نزلات البرد بشكل رئيسي بسبب الفيروسات.



وفي معظم الأحيان، تختفي الأعراض المصاحبة لنزلات البرد من تلقاء نفسها بعد حوالي 7 أيام، وفي بعض الأحيان، قد يتعرض المصاب لمضاعفات صحية.



ولا تعتبر المضادات الحيوية فعالة ضد نزلات البرد، ولا يمكنكها فعل أي شيء ضد الفيروسات، وأيضًا هي لا تستطيع تخفيف أعراض البرد أو تقصير مدة المعاناة من المرض، حيث أن تلك الأدوية تمتاز بفعالية فقط ضد البكتيريا.



وعند المعاناة من عدوى بكتيرية في بعض الأحيان نتيجة نزلات البرد، يضعف الفيروس جهاز المناعة، ويسهل انتشار البكتيريا المسببة للأمراض، وعندها يُنصح بإعطاء مضاد حيوي من أجل منع تطور مسار العدوى الحاد.



وينصح الأطباء بضرورة الحرص على تناول المضادات الحيوية بالجرعة الموصى بها طوال المدة التي يحددها الطبيب، حتى لا تصبح البكتيريا أكثر مقاومة للمضادات الحيوية.

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