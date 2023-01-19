الخميس 19-01-2023
الوكيل الاخباري

الخارجية الفلسطينية تطالب بإجراءات ملزمة لوقف جرائم الاحتلال

امين عمان: المواطن سيلمس نتائج ملفتة بخصوص أزمة السير في عمّان

قرار من السيسي حول زواج دبلوماسي مصري من فتاة أردنية

وزير الخزانة الأميركي الأسبق: هناك احتمالية لحدوث ركود اقتصادي في 2023

لا وفيات بسبب حوادث السير خلال 24 ساعة

أعمال صيانة لفواصل التمدد أعلى جسر خو بالزرقاء

صناع السياسة في المركزي الأمريكي يدعون لمزيد من رفع أسعار الفائدة

إصابة جنديين بانفجار عبوة ناسفة بمخيم جنين

السعودية.. تخريج 211 مجندة بمركز تدريب القدرات في السجون

وسائل إعلام: فرنسا تدرس احتمال توريد دبابات "Leclerc" إلى أوكرانيا

الخميس، 19-01-2023 11:44 ص

حقيقة حول استخدام المضادات الحيوية في علاج نزلات البرد

35931394_101


الوكيل الإخباري- يلجأ الكثير من الأشخاص إلى استخدام المضادات الحيوية حال الإصابة بأي حالة مرضية دون استشارة الطبيب المختص، وعلى رأسها المضادات الحيوية، دون إدراك العواقب الصحية التي قد تترتب عليها.

ووفقًا لموقع "دويتش فيله"، يصاب البالغون بنزلات البرد على الأقل 2 إلى 4 مرات بنزلات برد كل عام، وتحدث نزلات البرد بشكل رئيسي بسبب الفيروسات.

وفي معظم الأحيان، تختفي الأعراض المصاحبة لنزلات البرد من تلقاء نفسها بعد حوالي 7 أيام، وفي بعض الأحيان، قد يتعرض المصاب لمضاعفات صحية.

ولا تعتبر المضادات الحيوية فعالة ضد نزلات البرد، ولا يمكنكها فعل أي شيء ضد الفيروسات، وأيضًا هي لا تستطيع تخفيف أعراض البرد أو تقصير مدة المعاناة من المرض، حيث أن تلك الأدوية تمتاز بفعالية فقط ضد البكتيريا.

وعند المعاناة من عدوى بكتيرية في بعض الأحيان نتيجة نزلات البرد، يضعف الفيروس جهاز المناعة، ويسهل انتشار البكتيريا المسببة للأمراض، وعندها يُنصح بإعطاء مضاد حيوي من أجل منع تطور مسار العدوى الحاد.

وينصح الأطباء بضرورة الحرص على تناول المضادات الحيوية بالجرعة الموصى بها طوال المدة التي يحددها الطبيب، حتى لا تصبح البكتيريا أكثر مقاومة للمضادات الحيوية.

اضافة اعلان

 

الكونسلتو الطبي

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
222222

متى ينذر ألم الكتف بالاصابة بالذبحة الصدرية ؟

benefits-of-cold-showers

5 أضرار لعدم الاستحمام بعد ممارسة الرياضة

tbl_articles_article_21026_328eccb2944-0d25-4353-a8f1-aa49f7feaca7

أسباب الآم القدم المتعددة وطرق العلاج

65195-resize

المأكولات البحرية تقي من أمراض الكلى

2020_6_6_12_4_55_323

فئات الأكثر عرضة لخطر نقص فيتامين B12

2023118162915200AV

هذه العوامل ترفع خطر الإصابة بسرطان المعدة

أخبار متعلقة
أسباب_التشنج_العصبي

4 أسباب لتشنج أصابع اليد.. كيف تحمي نفسك؟

e8369f31-804c-4e0e-8fb5-4162f649ecd2

أسباب ظهور الشامات فجأة.. وكيف يمكن علاجها؟

201911130443414341

مخاطر استخدام المضادات الحيوية لمرضى القولون العصبي

tbl_articles_article_27280_867c6b06d2d-0c6a-4cb9-8255-dd59b3e3c9ee

أسباب تشنجات أصابع القدم .. وطرق العلاج

19_2021-637740558235847911-584

مادة غذائية لعلاج الكحة

36a65abd-78e2-4c63-9e13-00b534ea1521

ما المدة التي تستغرقها المضادات الحيوية لمقاومة العدوى؟