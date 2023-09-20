حيلة بسيطة تساعد على تخفيف آلام الظهر

الوكيل الاخباري- آلام الظهر العرضية أمر لا مفر منه سواء كنت تجلس على كرسي مكتب لفترة طويلة أو تنام بطريقة خاطئة، فيما حيلة بسيطة مدتها 10 ثوان تساعد على تخفيف آلام الظهر.

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ومع ذلك، شارك أحد المعالجين بالتدليك في ولاية كنتاكي، خدعة بسيطة لتجنب الألم المزمن.

ونشر جيمس مور، توضيح على "إنستغرام" الأسبوع الماضي، حيث بدا واضحا كيف يمسك بإطار باب بكلتا يديه ويضع ساقه اليمنى فوق اليسرى. ثم ينحني إلى الأسفل بدرجة كافية بحيث تكون مؤخرته على بعد قدم أو قدمين فقط من الأرض.



وينصح مور متابعيه البالغ عددهم 3.1 مليون، بالبقاء في هذا الوضع لمدة 10 ثوان.



ويقول التعليق الموجود على التوضيح إنه إذا كان ظهرك يؤلمك، جرب هذه التمدد. وأشاد بعض مستخدمي "إنستغرام" بهذه التقنية.



وتتحسن معظم آلام الظهر تدريجيا بالعلاج المنزلي والرعاية الذاتية خلال بضعة أسابيع عادة. واستشر الطبيب في حالة ظهور ألم الظهر الذي:



- يستمر أكثر من بضعة أسابيع.



- يتسم بالشدة ولا يتحسن مع الراحة.



- ينتشر في إحدى الساقين أو في الساقين معا، وخاصة إذا كان الألم يمتد إلى أسفل الركبة.



- يسبب ضعفا أو خدرا أو وخزا بإحدى الساقين أو كلتيهما.



- يصاحبه فقدان الوزن مجهول السبب.