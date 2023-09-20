الأربعاء 20-09-2023
الوكيل الاخباري

زلازل تهز 3 دول عربية اليوم الاربعاء - اسماء

فصل التيار الكهربائي عن مناطق غداً - اسماء

ندوة توعوية حول قانون السير في معان

السفير الفلسطيني يثمن خطاب الملك في الجمعية العامة للأمم المتحدة

اجراء عملية نوعية في الاردن

"التنمية والتشغيل": لا يوجد سيدة مسجونة على ذمة قروض لصالح الصندوق

المركزي: 776مليون دولار قيمة إجمالي الاستثمار الأجنبي الوارد الى الأردن

ورشة توعوية في إربد عن قانون السير الجديد

الموازنة العامة: العمل جارٍ على إعداد مشروع قانون موازنة 2024

إطلاق برنامج تأهيل القيادات الحكومية

الأربعاء، 20-09-2023 05:36 م

حيلة بسيطة تساعد على تخفيف آلام الظهر

650ad3f64236047996318f0f


الوكيل الاخباري- آلام الظهر العرضية أمر لا مفر منه سواء كنت تجلس على كرسي مكتب لفترة طويلة أو تنام بطريقة خاطئة، فيما حيلة بسيطة مدتها 10 ثوان تساعد على تخفيف آلام الظهر.

اضافة اعلان

 

ومع ذلك، شارك أحد المعالجين بالتدليك في ولاية كنتاكي، خدعة بسيطة لتجنب الألم المزمن.

 

ونشر جيمس مور، توضيح على "إنستغرام" الأسبوع الماضي، حيث بدا واضحا كيف يمسك بإطار باب بكلتا يديه ويضع ساقه اليمنى فوق اليسرى. ثم ينحني إلى الأسفل بدرجة كافية بحيث تكون مؤخرته على بعد قدم أو قدمين فقط من الأرض.

وينصح مور متابعيه البالغ عددهم 3.1 مليون، بالبقاء في هذا الوضع لمدة 10 ثوان.

ويقول التعليق الموجود على التوضيح إنه إذا كان ظهرك يؤلمك، جرب هذه التمدد. وأشاد بعض مستخدمي "إنستغرام" بهذه التقنية.

وتتحسن معظم آلام الظهر تدريجيا بالعلاج المنزلي والرعاية الذاتية خلال بضعة أسابيع عادة. واستشر الطبيب في حالة ظهور ألم الظهر الذي:

- يستمر أكثر من بضعة أسابيع.

- يتسم بالشدة ولا يتحسن مع الراحة.

- ينتشر في إحدى الساقين أو في الساقين معا، وخاصة إذا كان الألم يمتد إلى أسفل الركبة.

- يسبب ضعفا أو خدرا أو وخزا بإحدى الساقين أو كلتيهما.

- يصاحبه فقدان الوزن مجهول السبب.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
45460

لإنقاص الوزن.. إليك أفضل 4 حبوب صباحية

2020_5_20_12_25_36_413

كيف نستفيد من مصادر فيتامين د بشكل فعال قبل حلول فصل الشتاء؟

صورة رئيسية كيف انشط عقلي وذاكرتي

3 نصائح ذهبية لتعزيز وظائف المخ

1695195400_image

تعرف على حالات الإصابة بالصداع نتيجة الكافيين

ربربربربربربر

هذه الوظائف أصحابها أكثر عرضة للخرف.. هل أنت منهم؟

ن

نقص الحديد .. هذا ما يحدث لجسمك

أخبار متعلقة
2020_12_23_14_40_2_879

تعاني من آلام أسفل الظهر والقدمين معًا؟- إليك السبب