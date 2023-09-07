تعاني من آلام أسفل الظهر والقدمين معًا؟- إليك السبب

الوكيل الاخباري- آلام الظهر والقدمين من المشكلات الشائعة التي تصيب الكثيرين نتيجة الإجهاد أو الالتهاب أو زيادة الوزن، ويلاحظ البعض وجود ألم في أسفل الظهر والقدم معًا، وقد يحدث ذلك نتيجة الإصابة بمشكلة صحية تؤثر على الظهر وكذلك القدم.



أسباب آلام أسفل الظهر والقدمين معًا

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العصب الوركي

يمكن أن يكون لآلام أسفل الظهر أسباب عديدة مرتبطة بالقدمين. واحدة من أكثر المشاكل شيوعا هي مشكلة العصب الوركي. العصب الوركي هو حزمة من خمسة أعصاب تمتد من الجزء السفلي من العمود الفقري إلى الساقين. عندما يتم ضغط هذا قد يسبب ألم أسفل الظهر والساقين.



يتسبب العصب الوركي أو ما يعرف بعرق النسا الكثير من الأعراض المزعجة والتي تتمثل فيما يلي:



- ألم يزداد مع الحركة والمشي.



- ألم في الساق.



- ألم أسفل الظهر.



- صعوبة الحركة.



العيوب الخلقية

في بعض الأحيان يمكن أن يكون ألم أسفل الظهر ناتجًا عن مشكلات ميكانيكية حيوية. يمكن أن يكون هذا بسبب وجود ساق أطول من الأخرى، وهو أحد العيوب الخلقية ومع التقدم في العمر والضغط على القدم يشعر الشخص بألم في الساقين والظهر.



القدم المسطحة أيضًا يمكن أن تتسبب في دوران الفخذين والركبتين إلى الداخل، مما قد يؤدي إلى انحناء مبالغ فيه في أسفل الظهر،.مع مرور الوقت يمكن لهذه الوضعية أن تضع المزيد من الضغط على الوركين والركبتين وتؤدي إلى آلام الظهر.



ارتداء الأحذية الغير مناسبة

إن ارتداء الحذاء المناسبة مسألة ذات أهمية حاسمة لصحة العمود الفقري والقدم. إذا كان الشخص يرتدي أحذية لا تتمتع بدعم مناسب لقوس القدم بشكل متكرر، فمن المحتمل أن تساهم في الشعور بالألم في أسفل الظهر والقدمين. يمكن أن يساعد ارتداء الأحذية المناسبة في تصحيح مشكلات القدم الشائعة.

