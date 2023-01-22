خبراء تغذية : 5 أطعمة نقعها مفيد لصحة الجسم

الوكيل الإخباري-وفقاً لخبراء التغذية، تعد المكسرات من أكثر الأطعمة الغنية بالفيتامينات، والتي تتميز بسهولة هضمها وامتصاصها إذا تم نقعها لفترة من الوقت.

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فيما يلي بعض الأطعمة المنقوعة التي تنطوي على العديد من الفوائد الصحية، وفق ما أوردت صحيفة تايمز أوف أنديا:



1- اللوز المنقوع



اللوز مصدر ممتاز لفيتاميني E و B6، مما يساعد على امتصاص البروتينات في خلايا الدماغ. ويحتوي اللوز أيضاً على أحماض أوميغا 3 وأوميغا 6 الدهنية التي تساعد في النمو العام للدماغ، ويعزز نقع اللوز قدرة امتصاص هذه العناصر الغذائية. قم بنقع 5-7 حبات من اللوز طوال الليل، ثم تقشيرها في الصباح وتناولها يومياً قبل تناول الشاي أو القهوة.



2- منقوع الزبيب الأسود



الزبيب الأسود غني بالألياف ويمكن أن يساعد تناوله في الصباح على تنظيم حركة الأمعاء. يحتوي الزبيب المنقوع أيضاً على مضادات الأكسدة مثل البوليفينول والمغذيات النباتية التي يمكن أن تساعد في حماية عينيك من أضرار الجذور الحرة، والتنكس البقعي المرتبط بالعمر، وإعتام عدسة العين، ويمكن أن تساعد أيضاً في منع تساقط الشعر والمشاكل المتعلقة بالمناعة.



3- الجوز المنقوع



إن نقع حبتين من الجوز في نصف كوب من الماء طوال الليل وتناولهما في الصباح يمكن أن يساعد في تعزيز قوة عقلك وذاكرتك وقدرتك على التركيز. ويُنصح بتضمين الجوز المنقوع في النظام الغذائي اليومي للأطفال لشحذ أذهانهم والمساعدة في تعزيز أدائهم الأكاديمي.



4- التين المنقوع



إن تناول حبتين من التين المنقوع بشكل منتظم يمكن أن يفعل المعجزات لصحة الأمعاء. وفقاً للخبراء، يمكن أن يساعد التين في تخفيف الإمساك، لأنه غني بالألياف وهذا ما يحافظ على صحة الجهاز الهضمي.



5- الفستق المنقوع

ان تناول الفول السوداني المنقوع، خاصة قبل الإفطار، مفيد جداً للصحة، إذ يمنح الشعور بالشبع لوقت طويل من اليوم مما يعني أنه يساهم في إنقاص الوزن.



ويحتوي الفستق على نسبة عالية من البروتين والألياف الغذائية والدهون الصحية، كما أنه يحتوي على الكثير من البوتاسيوم والفوسفور والمغنيسيوم وفيتامينات B إلى جانب المغذيات الصحية الأخرى.



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