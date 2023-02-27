خبراء: رائحة فمك تدل على صحة قلبك

الوكيل الإخباري- كشف فريق بحث بمعهد الصحة العالمي في سويسرا، أن رائحة الفم يمكن أن تتنبأ بإصابة الشخص بأمراض القلب.



وحدد الباحثون نوعًا من البكتيريا الشائعة المعروفة باسم جرثومة الفم Fusobacterium nucleatum التي تسبب أمراض اللثة ورائحة الفم الكريهة، كما يمكن أن تكون عامل خطر محتمل للإصابة بأمراض القلب التاجية، حسبما نشر موقع "Mirror".



وقام الباحثون بتحليل المعلومات الجينية والبيانات الصحية وعينات دم من 3459 شخصًا، وخلال فترة المتابعة التي استمرت 12 عامًا، تعرض حوالي 6% من المشاركين لأزمة قلبية أو مشكلة أخرى في القلب والأوعية الدموية.

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فحص فريق البحث عينات دم المشاركين بحثًا عن وجود أجسام مضادة ضد 15 فيروسًا مختلفًا و6 أنواع بكتيريا وطفيلي واحد.



ووجدوا أن الأجسام المضادة ضد جرثومة الفم Fusobacterium nucleatum كانت مرتبطة بزيادة طفيفة في مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.



وقال الباحثون، إن وجود تلك البكتيريا في الفم يمكن أن تكون مستعمرات تتراكم على جدران الشرايين واللويحات المبطنة لتلك الجدران، وتؤدي إلى الإصابة بأمراض القلب في المستقبل.



وأوضح الباحثون، أنه إذا تم علاج عدوى جرثومة الفم Fusobacterium nucleatum، فقد يساعد ذلك في تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب، إلى جانب ضبط معدلات الكوليسترول الضار وضغط الدم.



الكونسلتو الطبي

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