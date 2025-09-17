إجراء واحد يقلل وفيات سرطان القولون بنسبة 39%

ويُعد سرطان القولون والمستقيم ثالث أكثر أنواع السرطان شيوعًا، وثاني أكثرها فتكًا عالميًا، مع تسجيل نحو 2 مليون حالة جديدة و900 ألف وفاة سنويًا.
واعتمدت الدراسة على فحوصات منزلية تُعرف باسم اختبار FIT، تكشف عن وجود دم في البراز كإشارة لاحتمال وجود أورام. وشملت أكثر من 40 ألف شخص في الأربعينيات، مقابل 225 ألفًا ممن بدأوا الفحص بعد الخمسين.
ورغم أن التوصيات الحالية تنصح بالفحص كل عامين بعد سن الخمسين، تشير الدراسة إلى أن الفحص المبكر قد يكون أكثر فعالية في الوقاية والنجاة.
تشمل خيارات الفحص الأخرى:
تنظير القولون
تصوير القولون بالأشعة المقطعية
التنظير السيني المرن كبديل أقل تدخلاً.
