إجراء واحد يقلل وفيات سرطان القولون بنسبة 39%

الوكيل الإخباري- كشفت دراسة حديثة أُجريت في تايوان أن بدء فحص سرطان القولون والمستقيم من سن الأربعين بدلاً من الخمسين يمكن أن يُخفض عدد الحالات بنسبة 21% ويقلل الوفيات بنسبة 39%، ما يعزز أهمية الكشف المبكر لهذا المرض الفتاك.

ويُعد سرطان القولون والمستقيم ثالث أكثر أنواع السرطان شيوعًا، وثاني أكثرها فتكًا عالميًا، مع تسجيل نحو 2 مليون حالة جديدة و900 ألف وفاة سنويًا.



واعتمدت الدراسة على فحوصات منزلية تُعرف باسم اختبار FIT، تكشف عن وجود دم في البراز كإشارة لاحتمال وجود أورام. وشملت أكثر من 40 ألف شخص في الأربعينيات، مقابل 225 ألفًا ممن بدأوا الفحص بعد الخمسين.



ورغم أن التوصيات الحالية تنصح بالفحص كل عامين بعد سن الخمسين، تشير الدراسة إلى أن الفحص المبكر قد يكون أكثر فعالية في الوقاية والنجاة.



تشمل خيارات الفحص الأخرى:

تنظير القولون

تصوير القولون بالأشعة المقطعية

التنظير السيني المرن كبديل أقل تدخلاً.