قبل الإفطار أم بعده؟ إليك الوقت الأمثل لغسل الأسنان صباحا!

عه
تعبيرية
 
الوكيل الإخباري-   يتساءل كثيرون عن التوقيت الأنسب لتنظيف الأسنان صباحًا: هل قبل الإفطار أم بعده؟
الخبراء يوضحون أن تنظيف الأسنان قبل الإفطار هو الأفضل، لأنه يزيل البكتيريا المتراكمة خلال الليل، ويعزز حماية الأسنان عبر الفلورايد الموجود في المعجون.

أما من يفضلون تنظيف الأسنان بعد الأكل، فيُنصح بالانتظار 30 إلى 60 دقيقة، خاصة بعد تناول أطعمة أو مشروبات حمضية مثل القهوة أو العصائر، لتفادي تآكل مينا الأسنان.


وبغض النظر عن توقيت التنظيف، يُنصح باستخدام الخيط مرة يوميًا، ومضغ علكة خالية من السكر بعد الإفطار لتنشيط اللعاب وحماية الفم من البكتيريا.

 

