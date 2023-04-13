خبيرة تحذّر من مخاطر إنقاص الوزن بحقن دواء ضد مرض السكري

الوكيل الإخباري- يمكن أن تؤدي زيادة الدهون الحشوية إلى زيادة خطر الإصابة بالسرطان والسكري وأمراض القلب من بين الحالات الخطيرة الأخرى.



وتعرف الدهون الحشوية بأنها نوع مختلف من الدهون الموجودة تحت الجلد، تقع تحت الجلد مباشرة. وهنا بدلا من ذلك، يتم تخزينها في عمق البطن مما يجعل من الصعب رؤيتها. ومعلوم ان ثمة حاجة إلى كمية معينة منها فقط لحماية وعزل الأعضاء الحيوية.



ومع ذلك، فإن الإفراط في تناول الطعام مدعاة للقلق بسبب المخاطر الصحية المرتبطة المحتملة مثل مرض السكري والسكتات الدماغية وأمراض القلب.



ومع وضع ذلك في الاعتبار، اقترح أحد الخبراء خمس طرق لتقليل الدهون الحشوية.



قال المدرب الشخصي ولاعب كرة القدم السابق، جاي كونروي - الذي يعمل إلى جانب أخصائيي التغذية Bio-Synergy: "إن أفضل الطرق التي جعلت عملائي يحرقون الدهون الحشوية يبدأ ببعض الأساسيات".



- السيطرة على حجم حصة الطعام.



- التركيز على تمارين القلب.



- تغيير نوع الحبوب التي تتناولها إلى حبوب كاملة.



- الحصول على قسط جيد من النوم ليلا بانتظام.



- تناول الدهون الصحية.



روسيا اليوم

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