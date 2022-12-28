خبير : الوجبات الدسمة تقلل الشعور بالبرد

الوكيل الإخباري-نشر مارتن سيلي، الخبير في النوم نصائح للنوم بشكل أفضل رغم البرد.



الاستحمام بالماء الساخن

يساعد على رفع حرارة الجسم قبل النوم. ويقول مارتن: "في أغلب الأحيان، عندما نأخذ حماماً طويلاً من الفقاعات الساخنة، تميل درجة حرارة أجسامنا إلى الارتفاع نحو ساعة".



ملابس دافئة

الاستثمار في البيجامات الحرارية طريقة فعالة للبقاء دافئاً مع الحفاظ على الراحة. والجوارب الرقيقة إضافة أساسية أيضاً، لمنع برد القدمين.



الرياضة قبل النوم

الرياضة في الشتاء طريقة سريعة وسهلة لرفع حرارة الجسم. وممارسة الرياضة في المساء تساعد على الشعور بالدفء قبل النوم.



عزل الغرفة

يجب التأكد من عزل غرفة النوم حبس الحرارة داخلها، بإبقاء الأبواب مغلقة وإيقاف التيارات الهوائية من النوافذ أو الأبواب بستائر ثقيلة الوزن. يمكن أيضاً وضع ملابس ثقيلة تحت الأبواب أو على حواف النوافذ للحفاظ على الحرارة بالداخل.



مضاعفة الفراش

أفضل طريقة لضمان حصولك على ليلة مريحة وغير مضطربة خلال الشتاء هي الاستثمار في لحاف سميك.



الوجبات الدسمة

يقول مارتن: "في كثير من الأحيان، عندما لا نأكل كمية كافية من الطعام نشعر بالبرد، لأن انخفاض مستويات السكر في الدم يرفع الشعور بالبرد".

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