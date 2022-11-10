خبير يوضح عدد المرات الأمثل لغسيل الشعر

الوكيل الإخباري-يختلف الأشخاص حول عدد المرات الصحيحة لغسيل الشعر أسبوعياً، إذ لا يزال الجدل مثارا بين خبراء الصحة وعامة الناس.



وكشف الخبراء أنه لا توجد إجابة واحدة تناسب الجميع حول عدد المرات التي يجب أن نغسل فيها شعرنا أو ما يمكننا فعله للحفاظ عليه في أيام الراحة.



فقد يعتمد عدد المرات التي يجب عليك فيها تنظيف خصلات شعرك على عدة عوامل، بما في ذلك نوع الشعر، ومدى دهون فروة رأسك، ومستويات نشاطك.



مرة أو مرتين أسبوعياً

وفي هذا السياق، قال الدكتور أنتوني روسي، مساعد طبيب الأمراض الجلدية في مركز ميموريال سلون كيترينج للسرطان في مدينة نيويورك إن غسيل الشعر كثيراً يؤدي إلى جفافه، في حين أن تراكم الزيت بسبب عدم الغسيل بشكل كافٍ يمكن أن يؤدي أيضا إلى الرائحة.



وأوضح روسي أنه يخبر مرضاه عموماً أنه يجب عليهم غسل شعرهم مرة أو مرتين في الأسبوع، بحسب شبكة "سي إن إن".

اضافة اعلان

لكن إذا كان لديك علاجات كيميائية يمكن أن تجعل شعرك أكثر جفافاً مثل التبييض أو التجعيد أو استخدام مراهم معينة، فقد ترغب في غسله أقل من مرة أسبوعياً لتجنب تكسر الشعر أو تقصفه أو تقصف الأطراف، على حد قوله.



فروة الرأس الدهنية

وإذا كانت فروة رأسك دهنية للغاية، فقد تحتاج إلى غسلها مرة واحدة يومياً، وفقاً لموقع الجمعية الأميركية للأمراض الجلدية، فيما يمكن لعمرك أن يلعب دوراً أيضاً.



إلى ذلك، أشار إلى أنه خلال فترة البلوغ يكون هناك زيادة في الهرمونات، وبالتالي يمكن أن تتضخم الغدد الدهنية.



وقال روسي إنه سبب إصابة الناس بحب الشباب في سن المراهقة.



التقدم بالعمر

بدورها، تقول الجمعية الأميركية للأمراض الجلدية، أن فروة رأسنا تنتج كمية أقل من الزيت مع تقدمنا في السن.



وأوضحت أن شعرنا قد يكون أكثر عرضة للجفاف أو التقصف إذا كان مجعداً أو متعرجاً.



كما يمكن أن يؤدي غسله كثيراً إلى تفاقم هذا الأمر، لذا لا يحتاج الشعر الكثيف والمجعد عموماً إلى غسله يومياً أو حتى أسبوعيا، وفقاً للجمعية.



لكن يجب أن تغسله كل أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع على الأقل للحفاظ على فروة رأسك وشعرك نظيفين وصحيين.

العربية