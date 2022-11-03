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الخميس، 03-11-2022 11:11 ص

5 أخطاء شائعة تسبب تساقط الشعر

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الوكيل الإخباري-تحول الشعر الكثيف إلى موضة تسعى إليها الكثير من النساء، ولمواكبتها أصبحن يبحثن عن إضافة إلى تحسين صحة الشعر لديهن عبر منع تساقطه. وبحسب ما أوردت صحيفة ديلي ميل البريطانية، فإن خمس عادات خاطئة تساعد على تساقط الشعر؛ أبرزها بعض تصفيفات الشعر مثل تصفيفة «الكعكة»، و«ذيل الحصان» بالضغط على بصيلات الشعر مما قد يؤدي إلى تساقطه بشكل متكرر.

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هذا النوع من تساقط الشعر يختلف عن الأنواع الأخرى لأنه لا ينتج عن عوامل وراثية، بل ينتج عن الإجهاد الذي تتعرض له بصيلات الشعر بسبب شد الشعر إلى الخلف. وينصح الخبراء بتجنب تسريحات الشعر التي تتسبب بشد الشعر لفترة طويلة من الزمن.

كثرة استخدام الشامبو الجاف

النوم على النوع الخاطئ من كيس الوسادة

تصفيفات شعر معينة

إهمال علاج الشعر الرقيق

تجاهل الاهتمام بفروة الرأس

 

عكاظ

 

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