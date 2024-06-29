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السبت، 29-06-2024 01:08 م

خطأ تقع فيه ربات المنازل عند غسل الأطباق.. يسبب أضرارا صحية خطيرة

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الوكيل الإخباري- تحذيرات عديدة أطلقها مجموعة من الخبراء الأجانب بشأن غسل الأطباق بمساحيق الغسيل؛ إذ تعتمد عدد من ربات البيوت عليها في تنظيف أدوات المطبخ بدلاً من المنظفات الخاصة لغسل الأطباق، اعتقادًا منهن أن تلك هي الطريقة المثلى للحصول على صحون لامعة، دون دراية منهن بالمخاطر العديدة التي تسببها تلك العادة على صحة الجسم.

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تحتوي مساحيق الغسيل على مواد أنيونية تسبب مخاطر عديدة للجسم، بحسب ما قال الدكتور سيرغي تشيخوف، أستاذ الصحة والسلامة البيولوجية في حديث لـ "Gazeta.Ru"، مؤكدًا صعوبة إزالة هذه المواد من الأطباق، ما يؤدي إلى دخولها مع الطعام إلى الجسم.


مخاطر عديدة:

في إطار هذا، يقول الدكتور مجدي بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، إن استخدام مساحيق غسيل الملابس لغسل الأطباق يمكن أن يسبب عدة مخاطر صحية، منها التسمم الكيميائي إذ تحتوي مساحيق الغسيل على مواد كيميائية قوية قد تكون سامة عند تناولها، لو لم يتم شطفها جيدًا من الأطباق وآني الطهي.


كما يسبب استنشاق غبار المسحوق تهيجًا للأنف والحلق والرئتين، ما يؤدي إلى أعراض مثل السعال والعطس وضيق التنفس والأزمات الربوية، حسب ما أضافه "بدران" خلال حديثه لـموقع"الوطن"، بالإضافة إلى التسبب في تلف الرئتين والتهاب الجلد.


ومن الممكن أن يسبب التعرض المستمر لبعض المواد الكيميائية في مساحيق الغسيل تأثيرات عصبية محتملة، لكنها نادرة وتتطلب تعرضًا طويل الأمد، كما تحدث تأثيرات ضارة على الجهاز الهضمي، مثل الغثيان والقئ والإسهال، إذا تناول الإنسان طعامًا به بقايا من المواد الكيميائية.


نصائح مهمة:

ووجّه استشاري المناعة والحساسية عدة نصائح ينبغي الالتزام بها عند استخدام مساحيق الغسيل، كالتالي:


استخدام القفازات لحماية الجلد من التعرض المباشر.
حفظ مساحيق الغسيل في أماكن جيدة التهوية لتقليل استنشاق المواد الكيميائية.
تخزين المنتجات بعيدًا عن متناول الأطفال.
غسل اليدين جيدًا بعد التعامل مع مساحيق الغسيل لتجنب نقل المواد الكيميائية إلى العينين أو الفم.
عدم استخدام مساحيق الغسيل لغسل الأطباق أو أواني الطهي.
استخدام المنتجات المخصصة لغسل الأطباق والتي تكون آمنة للاستخدام مع المواد الغذائية، وتكون مُصممة للتخلص من بقايا الطعام بشكل كامل.


المصدر : الوطن 



 




 

 


 

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