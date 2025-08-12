الثلاثاء 2025-08-12 02:05 م
 

ماذا تفعل عند انقطاع الكهرباء خلال موجة الحر؟

الثلاثاء، 12-08-2025 01:49 م

الوكيل الإخباري-   مع استمرار موجات الحر الشديدة التي تضرب عدة مناطق، قد تترافق درجات الحرارة المرتفعة مع انقطاعات مفاجئة في التيار الكهربائي، ما يزيد من خطر التعرض للإجهاد الحراري أو حتى ضربة الشمس، خاصة بين كبار السن والأطفال.

ويوصي الخبراء بعدد من الإجراءات الوقائية التي يجب اتباعها عند انقطاع الكهرباء في ظل الحرّ:
- فصل الأجهزة الكهربائية من القوابس: فور انقطاع التيار، يجب فصل الأجهزة الكهربائية عن الكهرباء مباشرةً، مثل التلفاز، الكمبيوتر، المكيف، وغيرها، لحمايتها من تلف محتمل عند عودة التيار بشكل مفاجئ، ما قد يؤدي إلى ارتفاع الفولت أو حريق كهربائي.
- البقاء في الظل أو في مكان جيّد التهوية: إذا لم تتوفر التهوية المكيّفة، يمكن استخدام مناشف مبللة أو مراوح يدوية لتبريد الجسم.
- شرب الماء باستمرار: لتفادي الجفاف، ينصح بشرب الماء بانتظام حتى دون الإحساس بالعطش.
- تجنّب الأنشطة البدنية المجهدة: يُفضّل تقليل الحركة قدر الإمكان خلال انقطاع الكهرباء لتجنب ارتفاع حرارة الجسم.
- إغلاق النوافذ نهاراً وفتحها ليلاً: للمحافظة على برودة المكان قدر المستطاع.
- عدم استخدام الشموع: تجنب استخدام الشموع كوسيلة إضاءة، لأنها قد تسبب حريقاً في حال تُركت دون مراقبة.
- اللجوء إلى أماكن مبرّدة عند الضرورة: مثل المراكز التجارية أو الأماكن العامة المكيفة، خصوصاً إذا طال الانقطاع.


ويشدد الأطباء على أهمية الانتباه لأعراض مثل: تسارع ضربات القلب، الدوار، الصداع أو الإغماء، كونها مؤشرات محتملة لضربة شمس تستدعي التدخل الطبي السريع.

 

 
 
