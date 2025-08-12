روبوت يعزف الطبول باحتراف ويتعلم كالبشر!

وقد تم تدريبه على أنماط موسيقية مختلفة مثل الروك والجاز والمعدن، محققاً دقة عزف تجاوزت 90%.
-
أخبار متعلقة
-
في ظل موجات الحرّ... كيف تحافظ على سلامة هاتفك الذكي؟
-
xAI تُطلق Grok 4 لجميع المستخدمين وتتيح ميزات مجانية محدودة لفترة مؤقتة
-
ليدوم هاتفك لسنوات أطول.. إتبع هذه النصائح
-
حل جذري لمشكلة تؤرق مُستخدمي "آبل" منذ سنوات.. اليكم التفاصيل
-
احجز تذاكر طيران بأقل من نصف السعر.. حيلة ذكية من شات جي بي تي
-
7 نصائح لحماية الكمبيوتر من حرارة الصيف
-
غوغل ومايكروسوفت تُوقفان دعم نظامين مخصصين للأجهزة الضعيفة
-
مايكروسوفت: وداعًا للماوس ولوحة المفاتيح بحلول 2030!