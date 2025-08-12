الأردن ومصر يوقِّعان 9 اتفاقيَّات ومذكَّرات تفاهم لتعزيز التَّعاون الثُّنائي في العديد من المجالات

واكد رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسَّان ورئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي على ضرورة تكثيف الجهود لإنهاء الحرب الوحشية التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة وضمان وصول الإمدادات الإنسانيَّة، ورفض سياسة التَّجويع في غزَّة والإجراءات الاستفزازيّة في الضفة الغربية والقدس.
