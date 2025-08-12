الثلاثاء 2025-08-12 02:03 م
 

الأردن ومصر يوقِّعان 9 اتفاقيَّات ومذكَّرات تفاهم لتعزيز التَّعاون الثُّنائي في العديد من المجالات

جانب من توقيع الاتفاقية
الثلاثاء، 12-08-2025 01:53 م
الوكيل الإخباري-  اتفقت الأردن ومصر على ضرورة تعزيز التَّعاون المشترك في مجالات الطَّاقة والرَّبط الكهربائي والاستثمار والصِّناعة والسِّياحة والنَّقل والترانزيت وغيرها من المجالات.اضافة اعلان


واكد رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسَّان ورئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي على ضرورة تكثيف الجهود لإنهاء الحرب الوحشية التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة وضمان وصول الإمدادات الإنسانيَّة، ورفض سياسة التَّجويع في غزَّة والإجراءات الاستفزازيّة في الضفة الغربية والقدس.
 
 
