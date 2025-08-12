الطاقة والمعادن توجه رسالة هامة للأردنيين

- وصلنا لمرحلة ارتفاع غير مسبوق للأحمال (4700 ميغاواط) هي الأعلى بتاريخ المملكة، واجبنا جميعاً المساهمة بترشيد الاستهلاك بفترات الذروة لاستمرارية التزويد.
- ترشيدك اليوم يخفف الضغط عن الشبكة ويحافظ على تزويد الكهرباء للمستشفيات ومراكز الصحة والدفاع المدني والمرافق الحيوية.
- الوقت الآن يقترب من الذروة، ما بين الساعة (5–9 مساءً). نرجو تأجيل تشغيل الأجهزة ذات الأحمال المرتفعة، وإطفاء الإنارة غير الضرورية، فكل مساهمة تحدث فرقًا وتجنب الانقطاع.
- نجاح منظومة الكهرباء الوطنية يعتمد على تعاون الجميع (مواطنين وجهات معنية)، وترشيد الاستهلاك خاصة بفترة الذروة ركيزة أساسية لاستقرار الشبكة.
- خمس خطوات بسيطة اليوم = استمرارية التيار: ضبط المكيف على 24°، إطفاء الأجهزة غير الضرورية، تأجيل شحن المركبات خارج أوقات الذروة، تجنب استخدام الأجهزة ذات الأحمال المرتفعة بأوقات الذروة.
-
