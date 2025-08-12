الثلاثاء 2025-08-12 02:04 م
 

الطاقة والمعادن توجه رسالة هامة للأردنيين

هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن
هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن
 
الثلاثاء، 12-08-2025 01:42 م
الوكيل الإخباري-   وجهت هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن رسالة هامة للأردنيين ، وتالياً التفاصيل :اضافة اعلان


- وصلنا لمرحلة ارتفاع غير مسبوق للأحمال (4700 ميغاواط) هي الأعلى بتاريخ المملكة، واجبنا جميعاً المساهمة بترشيد الاستهلاك بفترات الذروة لاستمرارية التزويد.

- ترشيدك اليوم يخفف الضغط عن الشبكة ويحافظ على تزويد الكهرباء للمستشفيات ومراكز الصحة والدفاع المدني والمرافق الحيوية.

- الوقت الآن يقترب من الذروة، ما بين الساعة (5–9 مساءً). نرجو تأجيل تشغيل الأجهزة ذات الأحمال المرتفعة، وإطفاء الإنارة غير الضرورية، فكل مساهمة تحدث فرقًا وتجنب الانقطاع.

- نجاح منظومة الكهرباء الوطنية يعتمد على تعاون الجميع (مواطنين وجهات معنية)، وترشيد الاستهلاك خاصة بفترة الذروة ركيزة أساسية لاستقرار الشبكة.

- خمس خطوات بسيطة اليوم = استمرارية التيار: ضبط المكيف على 24°، إطفاء الأجهزة غير الضرورية، تأجيل شحن المركبات خارج أوقات الذروة، تجنب استخدام الأجهزة ذات الأحمال المرتفعة بأوقات الذروة.
 
 
