خطوات تساعد في تعزيز طاقتك وصحتك شتاء

الوكيل الإخباري - إضافة الى أجواء الشتاء المفضلة لدى الكثيرين وطابعه الخاص، كثيراً ما نواجه مشكلة فقدان أو انخفاض الطاقة والنشاط على عكس موسم الصيف، وهي مشكلة شائعة بين الكثيرين.

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في ما يلي نقدم - من الخبراء - خطوات تساعد في تعزيز طاقتك وصحتك، خلال الشتاء:





النشاط البدني

عادة يتخلى الكثيرون عن روتينهم الرياضي خلال الشتاء، لكن ذلك يؤثر سلباً في الجسم والصحة بجانب تأثيره في الطاقة، لذا يوصي الخبراء بالحرص على النشاط البدني في الشتاء، من خلال المشي لمدة 30 دقيقة على الأقل.



نظام غذائي متوازن

تلعب التغذية السليمة دوراً كبيراً في تعزيز الطاقة والصحة، خاصة العقلية، لذا يُنصح بتجنب الأطعمة غير الصحية، والحرص على اتباع نظام غذائي متوازن، يعتمد على مجموعة متنوعة من الفاكهة والخضراوات الموسمية لتغذية الجسم.



التأمل

بجانب التمارين البدنية، يشدد الخبراء على أهمية ممارسة اليوغا أو التأمل لمدة 15-20 دقيقة، لأنها تساعد في تقليل التوتر، وتعزيز النفسية، وتحسين الطاقة.

النوم جيداً



من المهم النوم لمدة 8 ساعات على الأقل في الليلة، فذلك يساعد الجسم على الراحة، وتوليد الطاقة لليوم التالي، كما أن الأرق يعد سبباً لارتفاع ضغط الدم، وأمراض القلب، والأمراض العقلية، والغدد الصماء، وغيرها.



الترطيب الجيد

من الضروري عدم إهمال ترطيب الجسم جيداً، والحفاظ عليه من خلال شرب كمية كافية من الماء، فبجانب المساعدة في الحفاظ على وزن صحي وتسهيل الهضم، يساعد الماء في الحفاظ على مستويات الطاقة.

المصدر - زهرة الخليج