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الأربعاء، 08-12-2021 04:05 م

أمراض تصيب العيون شتاء.. وطرق الوقاية منها

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الوكيل الإخباري - عندما تبدأ درجات الحرارة في الانخفاض، ويحل فصل الشتاء، نجده يسبب البرد والسعال، لكن هل تعلم أن فصل الشتاء يمكن أن يؤثر في عينيك بشكل مختلف؟

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وتوجد بعض أمراض العين السائدة في هذا الموسم البارد، حيث إن الأشخاص الذين يعيشون في ظروف مناخية شديدة البرودة، خاصةً أولئك الذين يعيشون في المناطق الثلجية، يواجهون العديد من مشاكل العيون.

 

وفي السطور التالية، تم إدراج خمسة أمراض شائعة تصيب العيون في فصل الشتاء، يجب الانتباه لها عندما تبدأ درجة الحرارة في الانخفاض:

جفاف العيون
من أكثر مشاكل العين شيوعاً، والتي تظهر على مدار العام جفاف العين، وكما يوحي الاسم فإن هذه الحالة تجعل عينيك جافتين، ما يسبب مشاكل أخرى، مثل: التهيج، والحكة، والاحمرار، والالتهاب، ونظراً لأن فصل الشتاء أكثر جفافاً من الصيف، فمن المحتمل أن يسبب جفافاً أكثر لعينيك.

إلى جانب ذلك، يؤدي استخدام السخانات أيضاً إلى تفاقم المشكلة، وأيضاً إذا كنت تعيش في مناطق يكون الهواء فيها شديد البرودة، وعاصفاً وجافاً، فقد تعاني أيضاً من التهاب حول العينين.

 

تغيرات في الرؤية والعمى الثلجي
أشار الدكتور هيمانت تودكار، كبير أطباء العيون في عيادة روبي هول بوني، إلى أن الشتاء يمكن أن يسبب تغيرات مؤقتة في الرؤية، لكن تجاهل المشكلة يمكن أن يؤدي إلى مضاعفات كبيرة.
وأوضح دكتور تودكا أن أولئك الذين يعيشون في الجبال، أو المناطق الثلجية، يعانون من ضيق تدفق الدم الذي يمكن أن يعيق الرؤية، وقد لا تتمكن من الرؤية بوضوح، إذ تعد الرؤية المزدوجة وضعف الرؤية وحساسية الضوء، وما إلى ذلك من التغيرات الشائعة، التي من المحتمل للغاية أن تواجهها خلال هذا الموسم القارس.

 

التمزق المفرط
على عكس جفاف العين الذي ذكرناه من قبل، يعاني بعض الأشخاص من الدموع المفرطة بسبب المناخ البارد! وقد يبدو هذا غريباً لكنه صحيح، ويمكن أن يؤدي الشتاء إلى زيادة إفراز الدموع، ما يؤدي إلى التمزق المفرط، كما لو كان الشخص يبكي، ويمكن أن يساعد ارتداء النظارات أثناء الخروج في إدارة هذه المشكلة.


حروق الشمس
صدق أو لا تصدق، يمكن أن تتعرض عيناك لحروق الشمس أيضاً في الشتاء! ومع ذلك، قد لا يحدث هذا مع الجميع بسبب حالات العين المختلفة، فإذا كنت من أصحاب العيون الحساسة فيمكن أن تحدث لك حروق الشمس بسبب ضوئها والانعكاس من الثلج. أما الأعراض الشائعة لهذه الحالة، فهي: ألم العين، والتهيج، وحساسية الضوء، ومن الأفضل استشارة طبيب عيون؛ إذا استمرت المشكلة لفترة طويلة.

 

المصدر - زهرة الخليج 

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