خفض ارتفاع حرارة الطفل بعد التطعيم

الوكيل الإخباري - الذي لا بدّ لك من معرفته بالبداية أن التطعيم يُعد من أكثر الطرق فعالية وأمانًا من أجل حماية أطفالك من الأمراض المُعدية الخطيرة، حيث تعتبر هذه المطاعيم طفرة في الطب الوقائي، وتوفر هذه المطاعيم عادةً في مراكز رعاية الأسرة والمدارس وبشكل مجاني.





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درجة حرارة الرضيع الطبيعية بعد التطعيم

المطاعيم كغيرها من الأدوية التي من الممكن أن يترتب على إعطائها لطفلك بعض الآثار الجانبية التي من أبرزها درجة الحرارة، حيث في أغلب الحالات تكون درجة حرارة الرضيع الطبيعية بعد التطعيم تتراوح ما بين 37.8 درجة مئوية إلى 39 دردة مئوية. وهذه الدرجات من الحرارة لا تُعد خطيرة في أغلب الأحيان، ولا تستدعي إعطاء الطفل أيّ دواء طبي خافض للحرارة، فهذه الحرارة ما هي إلا علامة دالة على تسرع جهاز المناعة في الجسم، حيث تبدأ في غضون 12 ساعة، وتبقى مستمرة لمدة قد تقارب يوم أو يومين.



درجة حرارة الرضيع غير الطبيعية بعد التطعيم

بعد التطرق للحديث عن درجة حرارة الرضيع الطبيعية بعد التطعيم، لا بدّ الآن من الإشارة إلى وجود بعض الحالات التي قد تكون فيها درجة حرارة طفلك الرضيع بعد إعطائه المطعوم غير طبيعية، حيث تصل إلى ما يزيد عن 39 درجة مئوية.



ففي مثل هذه الحالات يتوجب عليكِ علاج الحرارة المرتفعة، وذلك باتباع الطرق الآتية:





- قومي بإعطاء طفلك جرعة من دواء الأسيتامينوفين، وذلك حسب وصف الطبيب المختص.

- اجعلي طفلك يستهلك المزيد من السوائل خاصة الماء، فالسوائل تشجع على خفض الحمى الشديدة التي قد يعاني منها طفلك، كما أنها تمنع إصابته بالجفاف.

- قومي بإعطاء طفلك الذي لم يتجاوز عمره الستة أشهر في هذه الفترة الحليب الصناعي أو الحليب الطبيعي فقط.

- اجعلي طفلك يستخدم البطانية في حال شعوره بالقشعريرة أو الرعشة.





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