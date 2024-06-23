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الأحد، 23-06-2024 09:13 ص

خلال أسبوع .. خطة سحرية لفقدان الوزن بعد العيد

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الوكيل الإخباري- تعتمد صحة القلب وتحسين الصحة العامة بشكل أساسي على فقدان الوزن، وهناك 3 عناصر غذائية يجب عليك إعطاؤها الأولوية في طعامك، وهي الألياف والصوديوم والدهون المشبعة. وفي السطور التالية، نستعرض خطة أسبوعية لفقدان الوزن وتحسين الصحة، بحسب موقع «EatingWell» الطبي.

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خطة سحرية لفقدان الوزن بعد العيد
لفقدان الوزن في أسرع وقت، اتبع جدول الوجبات التالية لمدة 7 أيام، لتساعدك في خسارة وزنك في أسرع وقت:


اليوم الأول
الإفطار:
نصف كوب من الشوفان «الجاف»، محضر بالماء.
1/2 كوب توت أسود.
2 ملعقة كبيرة من اللوز المقطع.
2 ملعقة كبيرة من بذور الشيا.
يمكنك تناول كيكة الجزر.
الغداء (354 سعرة حرارية):
ساندويتش سلطة خيار.
برتقالة متوسطة.
وجبة خفيفة مساءً (206 سعرة حرارية):
ربع كوب من اللوز الجاف وغير المملح.
العشاء (450 سعرة حرارية):
طبق مكرونة بيستو.
سمك السلمون.


اليوم الثاني
الإفطار (375 سعرة حرارية):
وجبة السبانخ والبيض بالمشروم.
عصير التوت والكتان صباحاً سناك.
علبة زبادي عادي خالي الدسم «على الطريقة اليونانية».
1/2 كوب توت.
2 ملعقة كبيرة من اللوز المقطع.
الغداء (358 سعرة حرارية):
شوربة الفاصوليا البيضاء.
ثمرة كمثرى متوسطة.
وجبة خفيفة مساءً (144 سعرة حرارية):
قطعة من كيكة الجزر.
العشاء (424 سعرة حرارية):
سلطة مقطعة مع الدجاج وصلصة كريمية.
أو استبدل السلطة بوجبة السبانخ وزبدة الفول السوداني والموز بعصير التوت.


اليوم الثالث
الإفطار (361 سعرة حرارية):
نصف كوب من الشوفان «الجاف»، محضر بالماء.
1/2 كوب توت أسود.
2 ملعقة كبيرة من اللوز المقطع.
2 ملعقة كبيرة من بذور الشيا.
وجبة خفيفة صباحاً: كيكة الجزر.
الغداء (347 سعرة حرارية):
شوربة الفاصوليا البيضاء.
وجبة خفيفة مساءً (110 سعرة حرارية):
علبة زبادي عادي خالي الدسم «على الطريقة اليونانية».
1/4 كوب توت أزرق.
العشاء (489 سعرة حرارية):
فلفل محشو بالكسكسي المتبل.


اليوم الرابع
الإفطار:
طبق السبانخ والبيض بالفطر.
برتقالة متوسطة.
وجبة خفيفة صباحاً:
علبة زبادي يوناني عادي خالي الدسم.
1/2 كوب توت بري.
2 ملعقة كبيرة من اللوز المقطع.
الغداء:
شوربة الفاصوليا البيضاء.
موزة متوسطة.
وجبة خفيفة مساءً:
تناول كيكة الجزر.
العشاء:
فاهيتا نباتية.


اليوم الخامس
الإفطار:
نصف كوب من الشوفان المحضر بالماء.
1/2 كوب توت أسود.
2 ملعقة كبيرة من اللوز المقطع.
2 ملعقة كبيرة بذور الشيا.
وجبة خفيفة:
ربع كوب من اللوز الجاف وغير المملح.
الغداء:
شوربة الفاصوليا البيضاء.
وجبة خفيفة مساءً:
علبة زبادي عادي خالي الدسم «على الطريقة اليونانية».
1/4 كوب توت أزرق.
العشاء:
فاصوليا البيضاء والسبانخ والطماطم المجففة.


اليوم السادس
كرر وجبة اليوم الرابع، وفي اليوم التالي كرر وجبة اليوم الثالث.
وأكدت الدكتورة مروة محمود، أخصائية التغذية في مصر، على أهمية النظام السابق خلال حديثها لموقع «الوطن»، وقالت إن هناك عنصراً يضاف للطعام يساعد على التخسيس وهو دبس العنب.


وأضافت: «دبس العنب عبارة عن عصير من حبيبات العنب، يحتوي على مادة البوليفينول التي تساعد على خسارة الوزن وتقليل السمنة في الجسم، لأنه يعمل على حرق الدهون وتكسيرها».

 




 




 

 


 

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