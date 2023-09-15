الجمعة 15-09-2023
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الجمعة، 15-09-2023 10:03 ص

خلال الطهي .. مخاطر جسيمة تهدد صحتك

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الوكيل الاخباري - يحذر الأطباء من الاحتفاظ بالأواني المخدوشة واستمرار الطبخ فيها لما لذلك من ضرر على الصحة وارتفاع خطر الإصابة بالسرطان.

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وقالت الطبيبة بونام ديساي: "الأواني التي يتم تصنيعها لتكون مقاومة لالتصاق الطعام أثناء الطهي، يتم طلاؤها بمواد مقاومة للحرارة وضد الالتصاق ومعروفة باسم "المواد الكيميائية إلى الأبد".


وبمجرد تناولها، يمكن أن تبقى هذه المواد في جسمك لفترات طويلة من الزمن، وفي بعض الأحيان يتم التخلص منها ببطء عن طريق البول.


وربط باحثون في جامعة جنوب كاليفورنيا في السابق بين "المواد الكيميائية الأبدية" الكامنة في القدور والمقالي والملاعق وغيرها من الأدوات المنزلية وبين سرطان الكبد.


ولفتت ديساي إلى أنها تتجنب أيضا استخدام "الأواني الخزفية أو السيراميكية التي تتعرض للخدش لأنها تحتوي على طبقة من الألمنيوم يمكن أن تعلق في طعامنا عندما تتعرض للخدوش".


وقالت: "بالنسبة لي، إذا كانت المقلاة غير لاصقة أو سيراميكية ومخدوشة أو متشققة، فعادةً ما أتخلص منها".


وأضافت ديساي: تسبب تلك المواد اختلالات في الغدد الصماء، ويمكن أن تسبب خللاً في الهرمونات، ومشاكل في الخصوبة، بل وتزيد من خطر الإصابة بالسرطان".

 

سكاي نيوز


 




 

 


 

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